¡Sorprendente transformación de Andy Serkis en La guerra del planeta de los simios!

SDPnoticias.- War for the Planet of the Apes (La Guerra del Planeta de los Simios) se estrenará el próximo 14 de julio, Andy Serkis vuelve a encarnar a César y su actuación es sublime.

En la nueva entrega de esta franquicia, aclamada por la critica, César y su grupo de simios se enfrentan a un ejército de humanos dirigidos por un coronel implacable. Las cosas pintan mal y César comienza a sufrir pérdidas inimaginables, por lo que luchando contra sus instintos más oscuros comenzará su propia búsqueda para vengar a su especie. Llegará el momento en que César y el Coronel se vean cara a cara y se enfrenten en una batalla épica que determinará el destino de sus dos especies y el futuro del planeta.

Mientras sucede, así la transformación de Serkis en nuestro amado y respetado César: