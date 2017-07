Alianzas de izquierda, no tiene ni pies ni cabeza: Margarita Zavala

Oaxaca de Juárez. Apoyada en su plataforma Yo con México, desde la cual busca la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones del 2018, Margarita Zavala criticó las alianzas que pretenden conformar los partidos de izquierda rumbo a la presidencia de la República, durante un encuentro con sus simpatizantes de la Ciudad de Oaxaca.

“Yo no estoy en contra de las alianzas, al contrario, siempre las he favorecido pero las alianzas se tienen que hacer con claridad para los ciudadanos, porque tal como se están planteando no tienen ni pies ni cabeza”.

Acompañada por la diputada local Eufrosina Cruz, señaló que si la alianza es contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como manifestó Gustavo Madero entonces tienen razón en hablarle a Andrés Manuel López Obrador, y si es contra Morena tiene razón Vicente Fox y habría que hablarle al PRI.

“Las alianzas tienen que partir de la propia gente independientemente de que los gobiernos no hayan sido tan exitosos”.

“Estoy convencida que la alianza que tiene que hacer el PAN tiene que partir de sus propias definiciones y su identidad, en este momento el PAN está colocado como la primera fuerza electoral y a los ciudadanos tenemos que presentarnos con fuerza y dignidad con el candidato más competitivo, si lo vamos a intentar intentémoslo bien”, resaltó.

Ante sus posibilidades reales de que ella pudiera ser la candidata de las izquierdas, respondió que en realidad podría ser la candidata de una alianza, sin vetos previos pero tendría que hablar en términos de las visiones de las reformas.

“Estoy clara en un futuro de innovación y tecnología, de libertades sociales, políticas, económicas, estoy clara en una reforma fiscal que deje trabajar, yo lo que quiero en una reforma educativa es que la ley se aplique, yo soy maestra de preparatoria y creo que a los maestros hay que considerarlos no una contraparte, en términos de un oaxaqueño como José Vasconcelos hay que considerarlos como el sistema más importante”, subrayó.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón puntualizó que México está preparado desde hace mucho tiempo para que una mujer sea presidenta.