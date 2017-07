Destaca Sergio Mayer la “buena actitud” con la que José José enfrenta el cáncer

México.- El actor Sergio Mayer destacó el positivismo y la buena actitud que tiene el cantante José José ante los difíciles momentos por los que atraviesa tras haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

El actor y cantante señaló que hace unas semanas se reunió con el “Príncipe de la canción” para brindarle su apoyo, sin embargo, para su sorpresa, vio que el intérprete se encuentra con una actitud positiva y optimista.

“Fue tan bonito el encuentro”, dijo Mayer, sin revelar más detalles de la ubicación del cantante, y aprovechó para reiterar que José José no vive una difícil situación económica como se ha especulado, “él no ésta solicitando ayuda económica”.

“Hemos estado al pendiente de él”, dijo Mayer, quien comentó que también su suegro Jaime Camil siempre les ha brindado su apoyo incondicional.

Destacó que él ha platicado con José José sobre este tema del dinero y solo me dice que todo está bien, por lo mismo no le he comentado del espectáculo “Un aplauso para el amor” que se ha montado en su honor.

Celebró que un grupo de intérpretes se hayan dado a la tarea de hacer este tributo al intérprete de temas como “La nave del olvido”, “El triste” y “Almohada”, con el cual se hace un recorrido por lo que ha sido su paso por los escenarios.

El estreno de este espectáculo se llevó a cabo en un centro de espectáculos al sur de la ciudad, donde Sergio Mayer y Alejandra Avalos fungieron como padrinos de lujo.

Mayer confirmó que esta visita al espectáculo “Un aplauso para el amor” le servirá también para encontrar nuevos valores de la música, para lanzar un grupo musical, “es un concepto retro porque interpretarán música de los 80 y 90”.

“Estamos armando el grupo y en breve lo presentaremos”, dijo exintegrante de Garibaldi, quien confirmo que su hijo Sergio no participara en este proyecto, además de que por el momento no tiene contacto con él.

“No estamos distanciados ni peleados, simplemente respeto sus tiempos y si él cree que necesita estar lejos de mí adelante. Yo estoy tranquilo con lo que hice por él de bebé, en la infancia y su adolescencia”, comentó.

Entre bromas, pidió que le den sus saludos a su hijo y reiteró que no hay distanciamiento.

NTX