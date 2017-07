-El Caso Duarte huele a impunidad

Por Héctor Moctezuma León.

El primero de junio pasado el título de esta columna fue: “Castigo ligth para Javier Duarte” y enseguida en el primer párrafo señalé que “desde Los Pinos se opera una salida ligth para el ex –gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en una cárcel de Guatemala, en espera de que el gobierno mexicano cumpla con los requisitos para su extradición”.

Hoy después de dos audiencias ante las autoridades judiciales del país centroamericano, después de ver la sonrisa del inculpado y escuchar las declaraciones de sus abogados guatemaltecos, todo apunta que habrá una salida amable para el veracruzano, su caso huele a impunidad.

Este martes Duarte se allanó a la extradición que solicitaron tanto el gobierno federal como la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al hombre se le vio muy seguro, como que goza de la protección de las más altas autoridades del país.

Es probable que el ex –mandatario veracruzano pise la cárcel, pero no será por el tiempo que sus paisanos quisieran dado el tamaño del agravio que provocó durante los poco más de cinco años que estuvo al frente del gobierno en esa entidad.

Los mismos abogados que contrató para su defensa en tierras guatemaltecas, consideran que las pruebas que presentó la PGR en la audiencia de este martes, no tienen sustento, ¿será que el expediente fue elaborado con errores intencionalmente?

Hay sospechas de que en Los Pinos no quieren que Duarte vaya a algún reclusorio capitalino o de alguna entidad federativa, sobre todo después del sospechoso viaje que realizó a Guatemala, el mes pasado el presidente Enrique Peña Nieto.

También especialistas en el derecho estiman que hay fallas en el debido proceso, lo que, sin duda beneficiará a este bribón que dejó temblando las arcas veracruzanas, pero que repartió a tal grado, que le faltan dedos para contar a sus cómplices.

En aquella ocasión apunté: “está en operación una burla más, sobre todo para los veracruzano que sufrieron las consecuencias de un gobierno derrochador y autoritario como el que encabezó este señor”.

No me queda más que reconocer que complicidad mata a justicia, ojalá, y que me equivoque.

*****

Mucho de lo que sucede en Chihuahua, -26 muertos el día de ayer-y en Sinaloa -19 el sábado- se debe a que los actuales gobernantes no han entrado al aro con los caciques en las respectivas entidades, lo peor es que en el centro lo saben, pero no actúan…Otra metida de pata del aprendiz de canciller, Luis Videgaray, quien metió su cuchara en el conflicto que se traen, Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte por el disparo de misiles que han realizado los norcoreanos, es un conflicto entre ellos, pero eso no lo entiende del dueño de Malinalco…Eruviel Ávila adoptó a un tío que podría ayudarle en sus aspiraciones para el 2018, es Gustavo de Hoyos, dirigente de uno de los organismos cúpula el sector privado mexicano, la Coparmex. Ahí nomás para que Ososrio Chong, Meade y los demás le vayan midiendo el agua a los camotes. Las bodas de conveniencia dejan.

