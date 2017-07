El enojo de Gamboa, la aclaración de Manlio;  el comentario de Murayama

Por Francisco Garfias.

Al priista Emilio Gamboa le molestó en serio el comentario publicado de que prefiere irse de “vacaciones” a Pontevedra, donde se celebrará la Interparlamentaria México-España, del 10 al 12 de julio, que quedarse aquí para consensuar un período extraordinario con las otras fuerzas representadas en el Senado.

La observación lleva jiribilla. En la agenda del Congreso hay asuntos capitales y urgentes vinculados con el Sistema Nacional Anticorrupción: la elección del Fiscal General; la elección del Fiscal Anticorrupción- ambas tienen fecha de caducidad este mes.

Pero también la Ley de Seguridad Interior y el robo de Combustibles.

El mordaz comentario, que apareció en alguna columna, se lo atribuyó al coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, pero este nos aseguró que de él no salió.

Al respecto, el senador del Verde, Carlos Puente, lanzó un reto a Herrera, vía este reportero, en medio de la sesión de la Comisión Permanente.

“Dile que ahorita me subo a la tribuna a proponer que se anule el viaje a España; pregúntale si acepta qué se realice ya la reunión de la Junta de Coordinación Política para analizar el período extraordinario, hace dos meses que no convoca”, dijo.

Y sin hacer pausa, adelantó: “Pero no lo va a hacer; Anaya no se lo permite…”.

A Pontevedra van por lo menos tres senadores del PAN: Mariana Gómez del Campo, Ernesto Cordero y Jorge Lavalle.

La delegación está integrada por diez legisladores, entre ellos Gamboa, el propio Puente y el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero.

Cinco minutos después de que hablamos con el legislador del Verde apareció en las puerta de los elevadores del Sótano 2, en la sede del Senado, la figura de Fernando Herrera.

Corrimos a plantearle el reto de Puente. El panista reviró: “Primero que me traiga los dictámenes”·

El senador anayista, por lo demás, jura y perjura que sí convocó a reunión de la Junta de Coordinación Política a los coordinadores del PRI y del Verde, pero estos lo niegan tajantemente.

Al cónclave solo asistieron Herrera, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, y también la panista Sonia Mendoza.

“Nosotros si queremos el extraordinario; son ellos los que se niegan. Condicionan”, nos aseguró Gamboa.

El jefe de la bancada del PRI dice que el PAN retrasa el periodo extraordinario en espera de ver que sucede con la impugnación que metió en tribunales que cuestiona la limpieza en las elecciones de Coahuila.

Más tarde, en rueda de prensa, precisó:

“Eso ha puesto muy tenso -lo digo abiertamente- fundamentalmente al PAN. Les he dicho que aquí no se va a negociar nada, no es el Congreso donde se tienen que ventilar los pleitos electorales, que hay instancias legales a las que tienen que acudir”.

“Y que yo, el día de ayer, hoy en la mañana, el senador Herrera dijo que yo me iba de vacaciones a España”

El coordinador panista, obvio, lo negó. “Nada que ver. No lo dije. De mi no salió”.

¿Y de la elección Coahuila? Tampoco. “Eso está en el terreno de lo legal…”, subrayó.

Manlio Fabio Beltrones y Enrique de la Madrid desayunaron ayer en el restaurante San Ángel Inn Gastronome de Altavista.

Se sentaron en un discreto rincón. Hablaron un buen rato. No sabemos que trataron, pero suponemos que el tema del 2018 fue parte del menú de la conversación.

El sonorense acaba de declarar que después de la Asamblea del PRI va a decidir si busca la candidatura del PRI a la presidencia de la República. El secretario de Turismo ya dijo que no lo descarten.

Cuando iban de salida saludamos al sonorense y al secretario de Turismo.

-¿Lo andas promoviendo?- Preguntamos a Beltrones en relación a Enrique.

-Ya está promovido- repuso sonriente.

Antes, lo cuestionamos sobre la entrevista que René Delgado le hizo, y que Reforma publicó ayer bajo el titulo de “Parece el PRI taxi de delincuentes”.

El sonorense jura que no lo dijo así. Para verificarlo releímos la entrevista.

Esto es lo que publica el diario bajo el mencionado título:

“El partido no puede seguir siendo un taxi que traslada de un lugar a otro personas que no tengamos la seguridad de que van a cumplir con la obligación del partido, porque después el partido es el que sale raspado.

“Si traslado por allí un delincuente, pues después andan buscando al taxista y al taxi, en lugar del delincuente”, dijo textual.

En otras palabras, se generalizó en la cabeza lo de delincuentes.

¿Las elecciones en el Estado de México y en Coahuila no fueron limpias porque ganó el PRI? ¿Las de Nayarit y Veracruz fueron legales sólo porque perdió el PRI? Preguntó ayer el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. en breve charla con el reportero.

Para este hombre, una de las figuras del Consejo General del Instituto, esa forma de juzgar el resultado de las elecciones de gobernador y de alcaldes, celebradas el pasado cuatro de junio, “es un exceso”.

El consejero comentó que se han hecho llamados a los partidos inconformes, una y otra vez, para que se cuenten las actas de la impugnada elección en Coahuila. Dice que hubo representantes en el 99 por ciento de las casillas.

“Ellos tienen las actas. Que hagan la sumatoria y van a constatar que los votos se contaron bien”, subraya Murayama. En cuanto al uso excesivo de recursos para comprar voluntades fue prudente. Ni lo afirma. ni lo desmiente, La decisión de anular las dos elecciones cuestionadas es del Tribunal Electoral.

La del Estado de México, tiene que resolverse antes del 15 de septiembre. Ese día es la toma posesión del cargo del nuevo gobernador. El nuevo período gubernamental en Coahuila se inicia el primero de diciembre. El Tribunal tendrá que fallar antes si se anula la elección.