Golfista mexicana Ana Menéndez es líder en Campeonato Europeo

La tricolor de 25 años de edad tuvo un recorrido de birdies en los hoyos dos, siete, nueve, 10 y 14, y desafortunadamente se le presentó el error en el 16, un bogey y al final firmó una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par.

Su compañera en la cima Chonlada Chayanun también estuvo espectacular con birdies en las banderas cinco, seis, 10, 13 y 16 y un bogey en el 11, también para 68 impactos, cuatro bajo par.

“Estoy muy satisfecha con la forma en que jugué hoy. Me quedé paciente por ahí y estoy orgullosa de cómo me he centrado y lo sostuve todo“, expresó la mexicana que vive la mayor influencia de su padre Simón Menéndez y su entrenador Horacio Mora.