Nuevo gobierno en Nayarit investigará a Roberto Sandoval y Édgar Veytia: Acosta Naranjo

México .- El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, promotor de la alianza que ganó la gubernatura en Nayarit, advirtió que el gobernador electo, Antonio Echevarría, debe investigar a fondo la administración de Roberto Sandoval, su relación con el ex fiscal Édgar Veytia y los presuntos delitos en que ambos pudieron incurrir, a fin de combatir la impunidad y hacer justicia en la entidad.

“Fue una etapa terrible la que vivimos en Nayarit estos tres años y nuestra percepción es que el nuevo gobierno haga justicia y termine con la impunidad en el estado”.

Precisó que “Antonio Echevarría, durante la campaña y después del triunfo electoral, ha dicho enfáticamente que él comenzará una auditoría minuciosa de los recursos y del estado en que se le entregará la administración pública y que va a actuar conforme a la ley”.

Por otra parte, el legislador perredista indicó que “en el Congreso del Estado está el planteamiento de crear una comisión, que han llamado Comisión de la Verdad, con facultades legales para que realice un escrutinio de lo que se vivió, reciba los testimonios formalmente y proceda a presentar las denuncias adicionales a las que hoy se están levantando”.

Reflexionó que “quienes hoy llegan al gobierno tienen la obligación de no permitir la impunidad; si algo molesta mucho en este país es que exista corrupción, abusos de poder y no pase nada. Afortunadamente las alternancias recientes han traído investigaciones sobre Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua; y Javier Duarte, de Veracruz; entre otros exgobernadores acusados de corrupción. Se está dando un primer paso para que el voto popular tenga como resultado que no haya impunidad”, resaltó.

“Y lo que se está viviendo en estas entidades es lo que se debe vivir en Nayarit, todo sujeto al debido proceso, quienes son acusados tienen derecho a defenderse, pero los testimonios son contundentes y me parece que se debe actuar estrictamente en apego a derecho”, concluyó.