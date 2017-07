La Rebelión de los Verdes

Por Francisco Garfias.

A Luis Armando Melgar nunca lo había notado tan molesto. El senador del Verde y aspirante a la gubernatura de Chiapas anda en cruzada contra la pretendida imposición Roberto Albores como candidato de la coalición PRI-PVEM.

Hay fundadas sospechas que los ocupantes de las principales oficinas en Insurgentes Norte quieren imponerlo como sucesor del verde Manuel Velasco, a pesar de la resistencia de numerosos priistas de todas las regiones.

“No dejaron entrar a la Asamblea Estatal a ex presidentes del PRI estatales, a diputados ¿Ejemplo? La senadora Arely Madrid, Willy Ochoa, Julián Azar. Nomás que no nos avasallen”, advirtió Melgar.

Tenemos copia de un video donde el diputado local del PRI, Willy Ochoa, ex secretario de organización del CEN en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, protesta por esta situación.

“Todas y cada una de las personas que vinieron de distintas regiones del Estado estuvieron tranquilos para participar. No se vale que el Comité Nacional solape lo que estas sucediendo en la Asamblea”, se quejó.

Los Verdes chiapanecos también están en “modo rebelión”. Los comités estatales de ese partido hicieron público un comunicado en el que anuncian, en letras mayúsculas, que irán a las elecciones con un militante de sus filas.

“Somos la primera fuerza política. Nos respaldan más de 700 mil votantes para ganar otras batallas electorales. Esa fuerza nos permite estar vigentes frente a los tiempos actuales.

“Pero también nos impide aceptar cualquier imposición, venga de donde venga. ¡La militancia del Verde merece respeto!”, remata el comunicado.

Podemos apostar 2 a 1 que los aspirantes presidenciales del PAN no están dispuestos a declinar a favor de un candidato con perfil ciudadano para encabezar Frente Amplio Opositor.

Ni Ricardo Anaya, ni Margarita Zavala, ni Rafael Moreno Valle se harían a un lado en el 18, mucho menos cuando el PAN encabeza las preferencias electorales en las encuestas más serias.

Y no lo harían, así se llame Juan Ramón de la Fuente o José Woldenberg, por nombrar a los que se han mencionado para abanderar el Frente.

La pregunta sobre el tema se la hicimos a Damián Zepeda, secretario general del PAN, durante el programa “Desde la Trinchera” de ADN 40.

Esto fue lo que respondió:

“Cuando llegue el método para elegir candidato seguramente, y lo digo por convicción, el PAN argumentara los motivos por los cuales el partido cree que debería encabezar.

“Sin embargo, estamos en la mesa de negociaciones conscientes de que si estamos en un esfuerzo de sumar voluntades, podemos ser o podemos no ser. Si no nos sentáramos así, no tendría futuro ese ejercicio.”

Pues ya estuvo que ese ejercicio no tendría futuro.

Las alianzas PAN-PRD han tenido éxito en lo electoral, pero ni un gobierno emanado de esa coalición se ha destacado por sus logros. Ni Sinaloa, con Malova; ni Oaxaca, con Gabino Cué. Los dos tuvieron alternancia.

Rafael Moreno Valle logró retener Puebla. El estado muestra avances en su zona urbana, pero nada espectacular. Al aspirante presidencial del PAN se le cuestiona, sobre todo, su verticalismo.

El pasado 4 de junio, la alianza ganó las gubernaturas en Veracruz, Quintana Roo, Durango. En los dos primeros estados la violencia del crimen organizado ha ganado terreno en poco tiempo.

Pero Damián Zepeda es optimista: El primer resultado de los gobiernos aliancistas es que los ex mandatarios de origen priista, como Borge o como Duarte, están en la cárcel.

“¿Cuáles son los resultados tangibles? Más de mil millones de pesos recuperados en Veracruz”, asegura el numero 2 de PAN.

“Solo porque se dio la alternancia está Javier Duarte en la cárcel. Solo cuando hay cambio en los gobiernos estatales es cuando se esta persiguiendo a los mandatarios corruptos”, nos dijo al “socio” Rubén Cortes, director de La Razón, y a este reportero.

“Garganta amarilla” nos dice que Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, se mostró con “buen ánimo” de participar en el llamado Frente Amplio Democrático, durante el encuentro que sostuvo a principios de la semana con dirigentes de las distintas corrientes del PRD.

“No hablamos de candidatura, ni de plataforma mínima. Quiere participar de manera activa”, asegura la fuente.

En el cónclave amarillo participaron las corrientes Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega; ADN, de Héctor Bautista y Juan Zepeda; IDN, de René Bejarano y Dolores Padierna; Foro Nuevo Sol, que coordina Vladimir Aguilar.

Los dirigentes de IDN ya habrían suavizado su postura frente a la eventualidad de incorporar al Partido Acción Nacional al Frente, según Garganta.

Es la primera vez que las corrientes se juntan para revisar el tema del famoso FAD –Frente Amplio Opositor, para el PAN. No asistió Héctor Serrano, de Vanguardia Progresista; ni la expresión Galileos que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo.

Los primeros están abiertamente con Miguel Mancera para encabezar el Frente; los segundos consideran incluso al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

