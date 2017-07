¿Mancera farol de la calle?

Por Raúl Flores Martínez.

Algo me llama la atención, y no es algo que pueda quedarme con ello, incluso hasta me surgen algunas preguntas ¿La CDMX es una ciudad segura? ¿No hay delitos en la CDMX? Preguntas que muchos comparten conmigo en esta capital del país.

Lo escribo porque el gobierno que tenemos en la capital del país, puede mandar 150 policías a combatir la criminalidad a otra entidad como lo es Guerrero, 150 policías que son pagados con los impuestos de miles de capitalinos que sufren constantes asaltos en las calles de la Ciudad de México.

Esos policías que mandaron a Guerrero quizá no sirvan en las pacificas calles de la ciudad de México, son policías dicen de elite que deberían estar en zonas conflictivas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón; sin embargo, están en Guerrero.

Y vaya bienvenida que le dieron a la dichosa “Fuerza CONAGO”, con 28 personas que murieron y otras tres quedaron heridas en un enfrentamiento ocurrido en el penal de Las Cruces.

Según fuentes policiales, integrantes del Cártel Independiente de Acapulco y el de los Beltrán Leyva protagonizaron el enfrentamiento por el control de la venta de drogas, alcohol y otros privilegios en la cárcel.

Una bienvenida que dejó marcado que la inseguridad, el crimen organizado y sobre todo, la política no dejaran que ese este intento de operativo conjunto tengan resultados, y no soy ave de malagüero, pero si las Fuerzas Federales no han tenido el éxito correspondiente que meta pueden alcanzar estas corporaciones policiacas que están menos preparadas.

Lo que es un hecho, es que los tiempos electorales ya están a la vuelta de la esquina, esta decisión del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, es más una decisión política para estar dentro de los reflectores de los presidenciables que de seguridad.

Ya se darán cuenta próximamente como Mancera comenzara a estar más publicitado, mientras la ciudad de México sigue hundiéndose en la inseguridad y en las aguas que se acumulan en los bajos puentes o calles con estas constantes lluvias.

Aquí entra el dicho popular Mancera es “farol de la calle, oscuridad de su casa”, manda policías a Guerrero, reiteró policías pagados con dinero de los ciudadanos que pagan sus impuestos en la CDMX.