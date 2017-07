Congruesos

Por Carlos J. Pérez García.

Mencionaba aquí el pasado fin de semana que, en los escándalos de corrupción e impunidad del Congreso local, se ha avanzado con correcciones básicas que tendrían que ir hacia el fondo en etapas posteriores, y aunque algunos afirmen que ya es suficiente… se requerirá todavía mucho más. Sin embargo, coincidirán ustedes que en nada ayuda que alguien se resista y piense que “la mejor defensa es el ataque”. ¡Caray, nomás eso faltaba!

La LXI Legislatura ha transcurrido como una serie de terror con ángulos muy conocidos y cuestionados, al igual que un desprestigio que supera cualquier antecedente en nuestra historia, si bien los funestos son apenas unos 10 de los 1,124 diputados locales que hay en las 32 entidades del país.

Claro, no siempre fue así y sólo cito unos cuantos nombres: Mariano Ávila, Manuel Muro, Encarnación Ipiña, Benigno Arriaga, Camilo Arriaga, Manuel José Othón, Cayetano García (mi abuelo), Primo Feliciano Velázquez, Agustín Olivo Monsiváis, José Álvarez Mosqueda, Ernesto Báez Lozano, Alfonso Lastras Ramírez, Miguel Ángel Martínez Navarro, Yolanda Eugenia González, José Escobedo Coronado, Juan José Rodríguez, Celina Martínez, Mario Leal Campos o José Carmen García. Y todavía en la Quincuagésima Séptima Legislatura (2003-2006) estuvieron Eduardo Martínez Benavente, Juan Ramiro Robledo, Carlos Mier o Eugenio Govea.

Recordemos que en la selección de la actual (2016-18) no intervino el doctor Carreras sino el triunvirato que lo antecedió. Ahora le cargan a él buena parte de las deficiencias de esos legados en los tres poderes, lo cual tendería a agudizarse al avanzar el sexenio en caso de que no cambiaran algo las cosas. Esta crisis se vuelve una gran oportunidad si el gobierno acredita mayor eficacia en las relaciones con un Congreso tan peculiar.

Y son extrañas las actitudes retadoras de uno de los involucrados en contra de todos, a la vez que creo que el desgaste nacional de la Legislatura potosina es tal que sólo con el revulsivo del juicio político se podrá empezar a revertir. Los padrinazgos también van a requerir atención, en tanto que las mejores condiciones para prosperar difícilmente podrán volver a San Luis hasta que ellos no asuman las salidas necesarias.

Los desplantes del diputado Barrera me recuerdan lo que dijo el cínico exgobernador veracruzano Javier Duarte al terminar la audiencia de su extradición en Guatemala: “Es una pena que perdamos el tiempo en estas babosadas”. ¡Ah, bueno, disculpe!

En su artículo ‘Detrás de un gobernador corrupto hay una Legislatura corrupta’, Leo Zuckermann (Excélsior, 4/VII) se refería a los estados desgobernados por Duarte y Roberto Borge como ejemplos con congresos que “ni sirven para detener a gobernadores ladrones ni para presionar a mandatarios inútiles”. Es un ángulo distinto de lo que sobresale hoy en San Luis Potosí.

Nos indican: La sociedad es corrupta y el gobierno también. Tanto una como el otro deben ser éticos y transparentes. Conviene tenerlo en mente cuando se juzga o exige entre ciudadanos y gobierno o entre gobierno y congreso en ambos sentidos.

En diversos grados, oigan, todos somos cómplices. Mi columna anterior tuvo una recepción menos entusiasta tal vez porque aseguré allí que, en lo personal, nuestro gobernador no es corrupto… Muchos ya tienen un juicio formado y quizá no lo quieran cambiar si él mantiene compromisos que sugieren complicidad o encubrimiento. Con eso, por su parte, algunos lectores podrían discurrir que este escribano “busca chamba”. Bueno, veremos que este no es el caso.

En fin, si nos fijamos, parece que en nada ayuda casi nadie. Habrá que exigir y presionar, pues.

* DEL ‘CONGRESO CALIFICADO’ NOS hacen ver que, tras casi dos años de ejercicios trimestrales de evaluación, la respuesta de los diputados “pasó de la negación y el desdén hasta llegar a la abierta descalificación” (Pulso, 2/VII), lo que igual es común en otros ámbitos gubernamentales. De acuerdo a sus criterios, todos los 27 legisladores volvieron a reprobar en la séptima valoración: Los más altos alcanzaron calificaciones de 4.7 y 3.2 en una escala de 10, mientras que los peores anduvieron en -0.6 y 0 (¡cero!).

Estos procesos deben afianzarse para promover mejoras urgentes en la función legislativa, y se pueden ir afinando no sólo las ponderaciones sino los factores cuantitativos y cualitativos que conducen a sus resultados e implicaciones. Miren, cuando uno está en el 10 o 20 por ciento que reprueba, queda claro que tiene que echarle ganas. Pero, ojo, si todos salen reprobados tiende a perderse el potencial positivo pues los evaluados se despreocupan y hasta se sienten ofendidos (incluso los menos malos).

Parecería que allí el 10 no lo alcanzarían ni los parlamentarios noruegos o japoneses, y que el cero o negativo está por debajo de los peores diputados africanos o latinoamericanos. Así no es fácil que tomen esto muy en serio, aunque tampoco resulta difícil adecuarlo. Se dice que cuando todos truenan, el maestro es el que está mal.

En su conjunto sería cuestión de utilizar más y mejores criterios, aparte de afinar la graduación para que sea más objetiva, representativa y susceptible de ser adoptada y corregida por cada legislador. De tal modo, serían improbables los dieces y los ceros, con la mayoría de las calificaciones entre 4 y 8, digamos… y podrán variar entre distintos capítulos de lo legislativo, la eficiencia, lo administrativo o la conducta ética (hay o no honestidad).

Creo que toca actualizar el esquema y elevar su utilidad práctica, en vez de mantenerlo para no perder opciones de comparación en la serie histórica que, de cualquier forma, no nos dicen mucho. Urgen diversos antídotos en el Congreso.

* DEL FUTBOL, MIS OPINIONES: i) el actual DT de la Selección debe continuar si ha aprendido de las experiencias en el proceso hacia Rusia 2018; ii) no olvidemos que las derrotas o frustraciones enseñan más que las victorias o ilusiones; iii) él conoce mejor los alcances y límites del proyecto, por lo que puede renovar su compromiso en lugar del gordito motivador del América, y iv) los ejemplos del futbol alemán o chileno sugieren fe en nuestras perspectivas pero con bases reales, con mucho trabajo y sin confiarse de más en ningún momento por promisorio que se vea.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral