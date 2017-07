Otros estados han pedido a Fuerza Conago: Mancera

México. Luego de considerar positivo el balance que se tiene de Fuerza Conago, pues así lo marcan los comentarios de la gente de Acapulco, Guerrero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que hay peticiones concretas para que lo mismo se realice en Puebla e Hidalgo.

“Los gobernadores lo están viendo, pero me parece que es una señal positiva cuando podemos ponernos de acuerdo los estados y con una parte pequeñita de nuestra fuerza poder realizar una acción que es de beneficio para todos”, expuso el también presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Entrevistado luego del recorrido del programa Tu Ciudad te Re-Quiere, en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, aclaró que no se descuida el trabajo en cada entidad.

Explicó que la base legal de las acciones es un convenio soberano interestatal. “Esta no es la primera vez que se realiza. El alcance que ahora tiene es mucho mayor, pero incluso la Ciudad de México tiene experiencias previas”.

Lo que no se puede hacer es entrar a un territorio en donde no hay autorización, pero teniéndola no se tiene ningún problema, detalló.

Sostuvo que la operatividad se está desarrollando con grupos especiales, por eso se concentran las acciones en el robo de vehículos. “Los compañeros que están yendo de la Procuraduría y de Seguridad Pública son de grupos especiales. Eso no compromete nuestras tareas diarias ni nuestro patrullaje”, subrayó.

Mancera aseguró que la Ciudad de México puede hacer apoyos interestatales sin ningún problema, sin comprometer la operación de ninguna manera. Añadió que cada entidad envía a sus elementos según sus capacidades.

Por otra parte reiteró que se prevé que salgan de la cárcel unas cuatro mil personas cuyos delitos ya no son considerados graves.

“En el Artículo 19 constitucional están los únicos delitos que se consideran graves. Estamos hablando de homicidios, secuestros y trata. Pero en la consideración jurídica, por ejemplo, un robo a cuentahabiente agravado ya no sería delito grave. Hay que contener esto porque es algo muy serio”, advirtió.