Si fuera por dedazo “no la gano”: Monreal

Por Francisco Garfias.

Morena va a realizar su Consejo Nacional este fin de semana. Sus militantes “debatirán” el método para elegir al candidato a la jefatura de la CDMX.

El ejercicio parece ocioso. Una simulación. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador decide quien buscará suceder a Miguel Mancera en el ayuntamiento. El dedazo sigue vigente en ese y otros partidos.

Hay tres aspirantes visibles: Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marti Batres. La delegada en Tlalpan parece la elegida. Monreal sabe que va en desventaja.

Al jefe delegacional en Cuauhtémoc le han coqueteado de otros partidos, incluido el PAN, para que encabece la candidatura del Frente Amplio Democrático.

En otras palabras, la posibilidad de que aparezca en la boleta sigue abierta, aún si el dedo del tabasqueño no señala al zacatecano.

La Ley Electoral de la Ciudad de México dice que todos los aspirantes de un partido que participan en una elección interna y que son derrotados, ya no pueden ser candidatos de otros partidos en el caso de los jefes delegacionales y diputados a la Asamblea.

Pero si puede ser candidato a jefe de gobierno por otro partido aquel que fue derrotado en una contienda interna.

Monreal ha reiterado, una y otra vez, que prefiere sacrificar su proyecto personal, antes que traicionar a López Obrador.

“Solo tengo plan (A) Me voy a quedar en Morena. Estoy luchando a la buena. Si fuera por encuesta les voy a ganar. Si fuera por elección les voy a ganar, si hay una elección primaria estoy convencido de que tengo la mejor propuesta y la experiencia para gobernar la ciudad”, nos dice.

— ¿Y si fuera por dedito?—preguntamos.

— Esa no la ganó.



–¿ Y porqué no la ganas?

— Soy amigo desde hace 20 años de Andrés Manuel. En el 2012 fui su coordinador de campaña.

“Has tocado un tema clave. Hipotéticamente: si o se hace encuesta o se hace encuesta cuchareada, que no lo creo, y me dice Andres ‘a ver Ricardo, necesito que me ayudes acá, no puedes ser candidato a jefe de gobierno, es tal para mi la presión moral y es tal la autoridad moral que ejerce sobre mi, lo aceptaría

— ¿Me estas diciendo que tienes una relación de lealtad con el dedito?

– Ja, ja, ja…Quieres que me cuerne el toro, eres muy vivo. Pero es mejor la claridad- reviró

Ricardo está muy consciente que ser jefe de gobierno en ese momento, y en estas condiciones, es un reto formidable. Traemos la Ciudad con problemas severos que tenemos que arreglar de inmediato.

El Frente Amplio, agrega, nace del temor de que Andrés Manuel siga avanzando. Es un pro PRI y anti Morena.

“No concibo como las mezclas ideológicas se suman en un proyecto, me parece extraño. No lo van a lograr. Los militantes no son tontos. No se van a quedar en esos partidos por congruencia y por razones ideológicas”, subraya

* * *

¡Ah jijos! Dice Mancera que espera que hasta 4 mil presos salgan con libertad provisional por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no ampliar el catálogo de delitos graves en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

¿No se estará curando en salud ante el alza del crimen en esta Ciudad capital y la impotencia de las autoridades para controlarlo?

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano, publicados el pasado 6 de junio, muestran que la incidencia delictiva se ha incrementado en la Ciudad de México. Es segunda a nivel nacional en robo a transeúnte, tercera en robo a negocio, cuarta en robo con violencia.

Para acabarla de amolar, en los primeros cuatro meses del año subió 12 por ciento el porcentaje de homicidios.

Por si acaso ándese con cuidado, cuatro mil delincuentes más en las calles de la caótica capital no es poca cosa.

* * *

No se admite descalificación para ninguno de los “presidenciables” del PRI , manifestó Joel Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, al fijar postura frente a la Asamblea del tricolor, a realizarse en la segunda quincena de agosto.

“En política las circunstancias cambian de un momento a otro, y no es de manera personal que se van a limitar las aspiraciones de quienes desean participar en la contienda electoral hacia la presidencia de la República.

“Esa definición habrá de atenderse puntualmente, a través de los grandes consensos y en la fecha que así convenga”, remata el senador en su documento.

* * *

Ayer me enteré que Vanessa Rubio es la primer mujer que ocupa la subsecretaría de Hacienda en los últimos 208 años. El dato me sorprendió. Es un solo un pequeño reflejo de la discriminación que ha habido en México hacia la mujer.

La conductora Patricia Betaza la entrevistó en Televisión Educativa (DGTV.) Me llamó la atención el ánimo positivo de la funcionaria.

Dice que la volatilidad financiera que vivimos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha anclado.

Funda su optimismo en la forma “positiva y propositiva” que se ha desarro llado el diálogo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Eso ha ayudado a generar certidumbre. “Viene la época de consolidación de las finanzas públicas”, asegura.

* * *

Murió un amigo: Francisco Ríos Zertuche, abogado y escritor mexicano. Ya no alcanzó su sueño de ser delegado por Morena. Un infarto se lo llevó de madrugada de ayer.

Nos deja como legado su libro Enseñanzas del Corazón (Editorial Planeta) un relato que, como apunta la editorial, profundiza en los misterios y contradicciones de la condición humana y devela aquellos principios que inspiran y alientan a recobrar la alegría de vivir.

