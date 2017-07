Un gobernador sitiado por criminales y politiquillos

Por Miryam Gomezcésar.

La corrupción, tratada con insistencia por la mayoría de quienes viven en carne propia el acoso de la delincuencia común (tan común en estos días) y las condiciones impuestas por el crimen organizado, la inseguridad lacerante de la realidad y el temor de todos crea las bases que lo sostienen.

El asombroso avance de la delincuencia de alta peligrosidad que todos los días demuestra su poder, una situación que inquieta a todos los sectores preocupados por la gravedad del riesgo para la integridad personal por la falta de garantías para vivir con tranquilidad, tiende a agravarse mientras la comunidad observa con tristeza que cuando más falta hacen respuestas alentadoras, en la Federación hay obstáculos para la complementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los atrabancados temerosos a perder su ventaja con un régimen transparente.

Al respecto, en Quintana Roo, el gobernador subrayó que durante los últimos gobiernos hicieron una apología de la corrupción en donde incumplir la ley, abusar del poder y pasar por encima de los intereses de las mayorías para beneficio de unas minorías privilegiadas, se convirtió en una constante que afortunadamente hoy día se trabaja para erradicar “A la corrupción se le previene, se le combate, se trabaja constantemente para evitar su florecimiento, pero de ninguna manera se le puede celebrar, o dejar que se instale de manera estructural en una sociedad”.

Con esas expresiones cualquiera se entusiasma, sin embargo, en los hechos las cosas en su gobierno no son distintas, tal vez porque el mandatario está concentrado en su trabajo y sus asesores ni lo entienden ni lo asumen y es probable que alteren la información sobre la realidad que le presentan de lo que sucede al interior de su propio gabinete, pero los datos de su gobierno son públicos. Si los desconoce, malo, pero si los conoce y no corrige, peor aún. La contradicción entre lo que afirma y su forma de proceder es notoria y daña su imagen de estadista.

En este sentido, el prestigiado dos veces Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en una interesante entrevista concedida a CNN este viernes, se refirió así al significado de la palabra: “Estadista es aquél que dice lo que es y no lo que los demás quieren escuchar”.

Sin duda, la palabra se refrenda con los hechos, pero eso no parecen entenderlo los colaboradores de Carlos Joaquín, necios e indisciplinados, dedicados a hacer su capricho, a pesar de dañar ¡Y en qué forma!, el trabajo de su jefe.

Para mayor claridad me referiré a datos concretos. Tras la reciente publicación de la reestructuración orgánica del Gobierno del Estado en el Diario Oficial, que incluye la creación de nuevas paraestatales, modificación de instituciones y reorientación de quehaceres, sobre la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, la nueva paraestatal que sustituye al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae), se publicó información de su encargado, un conocido ex funcionario municipal inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública. Se trata del ex Director del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (Implan), del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) Eduardo Ortiz Jasso, quien junto a Carlos Orvañanos (ex delegado de Cuajimalpa), se encargarán de la administración, sin embargo, no se trata de un caso aislado.

Los funcionarios que proponen y disponen en el círculo más estrecho del gobernador, deberían entender que el poder de la verdad es invaluable y hace la diferencia entre un líder fuerte de uno débil y, lo están debilitando.

El gobernador, que parece más sólo que nunca, insiste cuando la creciente inseguridad y la violencia es tan visible como el acordonamiento y cierre de calles al tránsito vehicular, tras persecuciones policíacas y balaceras como invisible es el convenio que se advierte entre los grupos de criminales y los altos mandos de la policía tan aparentemente serviciales con la comunidad, pero en los hechos, tan sospechosamente involucrados.

Algo debe tener muy incómodo al gobernador para machacar en cada reunión pública en la que se presenta, sus avances y logros en materia del combate a la corrupción en el que -dijo- trabaja pese a quienes intentan ‘desestabilizar’ su gobierno ¿Se referirá acaso a sus antecesores Joaquín Hendricks, Félix González Canto o Roberto Borge o al senador del PVEM, Jorge Emilio González Martínez?

Sin duda, en su lucha contra la corrupción, Carlos Joaquín debe tener información privilegiada sobre lo que en verdad sucede al interior y fuera de su gabinete, pero hay datos que no lo favorecen y es indispensable que resuelva si quiere recuperar la imagen inicial, necesario para mantener el control electoral. Una limpia en su gabinete es tan imperativa como la necesidad de disciplina que sus aliados parecen desconocer en su interés personal de lanzarse al ruedo de las candidaturas.

En este sentido, de cara al proceso electoral, Carlos Joaquín se pronunció en favor de una alianza PAN/PRD, aunque ambos partidos carecen de figuras propias con posibilidades de triunfo aun con alianza, los que pueden están dispersos mientras en todos los partidos hay tensión y una acelerada operación política que contribuye al desorden y desprendimientos que ya se dan.

La contienda de 2018, en las condiciones actuales de la inseguridad en la zona norte del estado, donde radica el grosor del padrón electoral, se perfila a una compleja y peligrosa campaña si consideramos que el nivel de corrupción se profundiza y el impacto en el electorado de la información de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre una investigación por un presunto desvío de alrededor de 200 millones de pesos que el gobierno de Roberto Borge habría desviado del erario público al PRI, tendrá un efecto en el electorado porque el dato será utilizado. Es una realidad que muchos vimos.