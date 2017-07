“El Cuau” pide a Osorio evitar “calentarse”

México. El exseleccionado mexicano Cuauhtémoc Blanco pidió al técnico del Tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio, que dejará de enojarse porque “lo iban a crucificar” como ocurrió con los seis partido que FIFA lo sancionó.

“Es muchísimo el castigo que le puso la FIFA, yo hablé con el profe Osorio y le dije que no se calentara, que no se enojara. Es muy amigo mío, estuvo conmigo en Chicago y le dije que no se enojara, que lo iban a crucificar, entonces creo que es la calentura de un partido”, apuntó.

Entrevistado luego de participar en los ” Partidos de Leyenda” entre las selecciones de México ay Alemania de las Copas del Mundo de México 86 y Francia 98, espera que todo se supere.

Dio a conocer que la respuesta de Osorio fue que estaba arrepentido de haber encarado al cuarto oficial en el duelo ante Portugal por el tercer lugar en la Copa Confederaciones, que derivó en la suspensión de seis encuentros que le impuso la FIFA.

“A lo mejor no se la merecía, pero me parece muy exagerada, él me comentó que había sido la calentura del partido y está arrepentido por lo que hizo”, subrayó.

De la selección nacional que disputa la Copa Oro en Estados Unidos, señaló que los jugadores tienen un compromiso con la selección y con el país por lo que no hay pretextos para no hacer un buen papel en ese certamen y tienen que ganar y dejarlo todo en la cancha.

“No hay que poner pretextos, los jugadores tienen un compromiso con la selección mexicana, con todo el pueblo, y no tienen que poner pretextos, se tienen que poner a jugar al hacer las cosas bien aunque Osorio haya tomado apenas la selección”, indicó.

De la misma manera salió en defensa del trabajo que ha realizado el timonel cafetalero a pesar de las rotaciones que ha hecho, pero que le han redituado buenos resultados, aunque a muchos no les guste que lo haga.

“A mí me gusta, es un buen entrenador y lo voy a seguir defendiendo, yo lo tuve en Chicago y se me hace un técnico trabajador, una buena persona y lo más importante, tiene buen trato con los jugadores. Le voy a dar toda la confianza, no se la federación pero tiene todo mi apoyo”, sostuvo.