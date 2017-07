Fepade se “abstendrá de investigar” al padre Solalinde

México. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) anunció que no investigará al padre Alejandro Solalinde por presunta realización de actos de proselitismo electoral que denunció el PRD.

Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la fiscalía, informó la abstención de indagar a Solalinde por medio de su cuenta de Twitter esta mañana.

“En la #Fepade Hemos determinado la abstención de investigar en la denuncia vs el @padresolalinde. No es delito al no ser en acto de culto”, escribió el funcionario a las 10 de la mañana de este domingo.

La determinación, justificó Nieto Castillo, es porque el sacerdote no manifestó su apoyo a Morena en ninguna iglesia ni durante una ceremonia religiosa alguna, por lo que no incurrió en delitos electorales.

El PRD había denunciado previamente al religioso ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por “la presunta realización de actos de proselitismo electoral” en favor de Delfina Gómez, representante de Morena para la pasada jornada electoral utilizando sus redes sociales.

Redacción / 24Horas