‘Barby’ Juárez espera fecha y sede para pelea con Jackie Nava

Excélsior.- La boxeadora Mariana “Barby” Juárez sólo espera la fecha y sede para oficializar su pelea con Jackie Nava, pero pide que se respete el tiempo de ambas y puedan llegar al 100 por ciento.

La “Barby” superó a la japonesa Terumi Nuki para lograr la primera defensa del título gallo del Consejo Mundial de Box (CMB), último obstáculo antes de seguir con las negociaciones para enfrentar a Jackie.

“Estoy en espera de que mi promotor (Oswaldo Küchle) me diga y lo que diga será eso”, dijo la pugilista. Reconoció que por las actividades de la “Princesa azteca” como diputada, la pelea podría ser en septiembre o después, pero también pidió respeto por ser la campeona.

“Lo que me dice (el promotor) es que soy la campeona y merezco el respeto, debe tener cuidados conmigo y no aventarme así nada más (con cualquier rival), él sabe lo que me costó ser campeona otra vez, ha visto el trabajo y hay que seguir igual”, apuntó.