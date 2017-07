Liberan a comandante “Teacher” tras 20 años preso señalado de ser parte del EPR

Oaxaca de Juárez.- Tras permanecer 20 años preso acusado de formar parte del Ejército Popular Revolucionario (FPR), señalamiento que propició la detención de casi 150 indígenas de la zona de los loxicha, de la región de la Sierra Sur, fue liberado Álvaro Sebastián Ramírez, a quien el gobierno llamó como el comandante “Teacher”.

Al salir de prisión, indicó que siempre fue un luchador social, actuó de forma pacífica y no perteneció a un movimiento armado.

Dijo que eso fue otra situación, pero el estado mexicano detuvo a los indígenas para tratar de desarticular esa agrupación sin importar que eran inocentes.

Sebastián Ramírez, en el momento de su detención el 15 de diciembre de 1997, se desempeñaba como maestro de educación indígena, originario de Llano Maguey, San Agustín Loxicha, y luego acusado por el gobierno Diódoro Carrasco Altamirano, de los delitos de homicidio, terrorismo, conspiración, rebelión y acopio de armas, además por su presunta participación en el ataque armado el 29 de agosto de 1996 en La Crucecita, Santa María Huatulco a instalaciones policíacas.

Ahora, señaló que por un tiempo va a disfrutar de su familia, de sus amigos, de las personas que le demostraron su solidaridad durante este tiempo.

“No le deseo mal a nadie, no tengo odio contra los que me causaron mal y me dejaron todo este tiempo en prisión, yo solo quiero vivir mi vida”, indicó.

Refirió que va a retomar su labor como luchador social, la cual no abandonó en la cárcel, en donde llevó a cabo acciones a favor de los internos para mejorar sus condiciones.