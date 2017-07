México y el G20

La pasada reunión del G20 celebrada en Hamburgo, Alemania, ha puesto de manifiesto lo que algunos analistas en temas internacionales hemos comentado: “México nos guste o no, es un actor internacional” o en palabras de Jorge G. Castañeda refiriéndose a la relación con Estados Unidos, que en este caso, puede ser extensiva a nuestras relaciones con otras naciones “nuestro país tiene canicas con qué negociar”. El peso o la influencia de lo que se hace o dice en el terreno internacional es otra cosa.

Independientemente que las reuniones y lo más importante, las conclusiones del G20 no tengan un carácter vinculante (sean obligatorias) por parte de sus integrantes, es un magnífico escenario para defender, proyectar, perseguir y/o cumplir los objetivos-intereses nacionales. Prueba de ello es la reunión que sostuvo Enrique Peña Nieto con Donald Trump.

Todo estaba bien planeado. Seguramente los equipos de ambos países ya habían acordado cerrar los temas a los menos espinosos: comercio y seguridad. Había dos frentes, uno el G20 y el otro en México con la reunión del secretario de Seguridad Nacional de ese país, John Kelly con el de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong que se reunieron del 5 al 7 de julio en la Ciudad de México. El muro, no entraría en debate. No se contaba, o mejor dicho, no se contempló que el tema del muro podría desviar la atención-tensión de la reunión entre Trump y Putin. Así lo hizo Trump. Faltó este elemento en el análisis, es decir, el de los posibles daños colaterales al hacer una reunión en donde la prensa internacional estaría atenta a este tipo de noticias. Se careció de análisis de inteligencia estratégica. No olvidemos que los medios internacionales quieren noticias de ocho columnas. Una relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no es tan atractiva. Ganaron los medios. La figura presidencial es abollada de nueva cuenta.

Por otro lado, se debe considerar que eventos internacionales como el G20, funcionan, para conectar temas de la agenda nacional a la dinámica de las relaciones internacionales, tal es el caso del llamado del presidente Enrique Peña Nieto a atender el tema de Venezuela en esta reunión. Más aun cuando han crecido las críticas de algunos miembros de su partido a los regímenes populistas haciendo una clara alusión a la figura de un candidato de la oposición (izquierda) que según las encuestas lleva ventaja si hoy fueran las elecciones. Dudo mucho que esto se hubiera hecho en un contexto no electoral.

Finalmente, cuando hago referencia a la idea de Castañeda de tener algunas canicas para jugar en la arena internacional, me refiero a la posibilidad de enviar mensajes claros y contundentes en varias materias. Esto depende de los objetivos de la delegación mexicana, pero pienso que el G20 hubiera sido un magnífico foro para una reunión entre el presidente de México con el de China, Xi Jinping, previo a la reunión con Trump. Un lanzamiento conjunto sobre el inicio de pláticas exploratorias para un Tratado de Libre Comercio (TLC) o Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre ambos países hubiera tenido un éxito mediático y colocaría a México como un país que si sabe jugar con las pocas o muchas canicas que tiene. No se hizo.