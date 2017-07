¿Quién muerde la cola a Donald?

A Donald Trump, le resultó una verdadera ensalada diplomática la reunión del Grupo de los 20, la semana pasada en el puerto de Hamburgo, Alemania. Círculos viciosos, con tiburones acechando, rodean al magnate-presidente.

El Grupo de los 20 es un foro o mecanismo internacional que reúne a las ocho principales economías del mundo (el G-8 del siglo XX) con la Unión Europea y los llamados países “emergentes”, uno de los cuales es México (junto con Brasil, Argentina, Corea del Sur, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Arabia Saudita y Australia). Pero las decisiones importantes las toman, o al menos encauzan, las potencias mundiales, aunque se busca tomar los acuerdos por consenso.

Inició el G-20 en la primera década del siglo XXI, a causa de las crisis asiática y rusa y buscando curar resacas como las del “efecto Tequila y similares”. Trata temas de peso de la economía internacional (finanzas y comercio), a lo que se agrega migración, medio ambiente, terrorismo y otros. Pero puede decirse que en el plano económico, el G20 es la respuesta de los países globalizados a las crisis económicas que la propia globalización produce. El Grupo de los 20 es un mecanismo internacional para que no se descontrole o para “aceitar” la maquinaria económica global.

Como ha ocurrido desde que el mundo (capitalista) es mundo, el sistema genera sus propias crisis económicas cíclicas. Sólo que ahora las crisis son a nivel mundial, y no sólo nacional, como ocurría cuando analizaba dichas crisis el hoy olvidado Carlos Marx. Olvidado injustamente, pues hoy a Marx se le debe utilizar nuevamente para analizar las crisis económicas recurrentes de hoy, que no pueden resolver ni Donald Trump, ni Angela Merkel, ni el G-20, ni nadie.

El G-20 no ha podido contener las citadas crisis, que se contagian por todo el mundo y se repiten cada tanto. La más impactante de las cuales fue la crisis estadounidense de 2008-2009 con la sobrevaluación de las hipotecas “subprime”, la quiebra de Lehman Brothers y sus efectos sobre el sistema mundial.

Ahora bien, son las élites de los países ricos quienes se ven representadas en el G20. No son las poblaciones de dichos países ricos quienes se ven beneficiadas. Al menos, no parecen sentirse muy satisfechas las aproximadamente 100 mil personas que se manifestaron en Hamburgo hace unos días contra la versión tecnocrática de la globalización, pues destruyeron todo lo que encontraron a su paso –sobre todo el grupo anarquista Black Block.

A las élites de todos esos veinte países, incluyendo a la élite mexicana, la globalización les beneficia. De hecho, son los principales beneficiarios. Por ejemplo, para el magnate mexicano Carlos Slim, la globalización económica le trajo “de regalo” el TLCAN, con cláusulas que protegían las telecomunicaciones nacionales y que le permiten primero amasar su fortuna en la industria telefónica y ahora figurar como uno de los hombres más rico del mundo.

Para muy amplios grupos de población, en cambio, la globalización ha resultado nefasta y les ha hecho perder sus casas, sus empleos o ha mantenido su salarios a la baja. Por ejemplo, el autor de estas líneas pudo contabilizar hasta 15 familias que en una sola cuadra perdieron sus casas en una ciudad de California (Temecula) en 2009. En España miles perdieron sus casas y sus empleos por la

crisis de la deuda europea, detonada por la caída de Lehman, lo mismo que en Grecia y anteriormente en Malasia, Rusia y otros países.

Los hombres más ricos del mundo, son en general beneficiarios de la globalización. Pero no ocurre lo mismo con el hombre común, con las poblaciones de esos veinte países. De ahí el triunfo de Trump, que fue llevado a la presidencia por los “perdedores” de la globalización en los Estados Unidos. Por ello, Trump está contra diversos aspectos de la globalización, notablemente la liberalización comercial. Quiere producir “de todo” en su país en lugar de importar desde países como China o México, pretendiendo así beneficiar a los trabajadores estadounidenses a costa de los demás.

En particular, la XII Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno del Grupo de los 20 de la semana pasada, presenta un punto de quiebre en relación con anteriores reuniones, pues la postura liberal en materia comercial (dejar hacer, dejar pasar) tradicional en el G-20, dio paso a una nueva postura, con “dos guisos en el mismo plato”. En efecto, se menciona en el comunicado final que por un lado, se va a luchar contra el proteccionismo. Sin embargo, el mismo documento reconoce –y esto es lo novedoso- que existen “instrumentos legítimos de defensa comercial”.

¿Cuáles son dichos instrumentos legítimos? Eso es un misterio, por ahora, pero todo apunta a que se trata de una forma velada de proteccionismo. Los documentos diplomáticos son desde siempre redactados deliberadamente en forma ambigua, para que cada país interprete lo que quiera, cuando llegue el momento.

Lo “legítimo” puede significar cualquier cosa, pues cada país puede determinarlo casi a su antojo (mientras no haya un texto que lo defina, como por ejemplo un tratado.) Como el término “instrumentos legítimos de defensa comercial” no es claro, lo que se observa del texto final de la reunión del G20 es que hay un diferendo entre las potencias del mundo, sobre qué puede hacerse y qué no, en relación con la libertad de comercio. En pocas palabras, hay un pleito en ciernes entre Trump, los británicos y el resto de los proteccionista por un lado, y por el otro los países globalizadores como Francia, Alemania, China, México y compañía.

Así, el G20, que nació para combatir las crisis de la globalización y perfeccionarla, ahora alberga a los nuevos enemigos de la economía globalizada, con Donald Trump a la cabeza, seguido por la británica Theresa May. De manera que el G-20 cobija ahora a sus propios enemigos, con lo que éste mecanismo multilateral está, “técnicamente”, mordiéndose la cola…

En cuanto a otros logros o avances populistas, además del avance del proteccionismo de Trump, destaca Vladimir Putin logrando una victoria al firmar un cese al fuego con los Estados Unidos en relación a la guerra de Siria. Lo que Putin logra es un trato de gran potencia por parte nada menos que del Presidente de los Estados Unidos, pues la dupla Putin-Trump decide los asuntos de Siria. Aunque en esa decisión no intervino ni un solo ciudadano sirio. Ni siquiera su presidente, Bashar Al Assad.

En el tema del medio ambiente, Trump se vio sin embargo aislado en lo que se refiere al Acuerdo de París, por lo que puede anotarse un fracaso del presidente estadounidense, aunque él está enfocado en defender a industrias de su país como la siderúrgica, buscando se le permita contaminar el ambiente a placer.

Pero el aislacionismo de Trump va a ser interpretado como una pérdida de liderazgo, sobre todo por los europeos. Los asiáticos no lo van a minimizar tanto, pues el involucramiento de EE.UU. en la crisis de Corea del Norte y las tácticas belicistas del líder norcoreano, van a obligar a los estadounidenses a ser “líder a la fuerza” en el extremo Oriente.

Trump, por su parte, también se muerde la cola. Tuvo una reunión sospechosamente cálida con Putin en el marco del G-20, en la que se acordó la paz en Siria, pero como resultado de aquella, quien aumenta su importancia es Rusia y no los Estados Unidos. Trump está en un círculo vicioso, pues no puede agredir a quien intervino en las elecciones presidenciales estadounidenses (Putin) pues lo hizo en su favor y no le conviene delatarlo o evidenciarlo. Por otra parte, si Trump intenta congraciarse con Putin, como lo hizo en Hamburgo, está fortaleciendo relativamente al enemigo histórico de los Estados Unidos, Rusia, y por lo tanto, Trump está debilitándose a sí mismo.