Se presenta a declarar ex secretario de Turismo de Oaxaca; pero no el ex gobernador

Rebeca Romero/ADNsureste

Oaxaca.- José Zorrilla de San Martín Diego, ex secretario de Turismo de Oaxaca, acudió este día a la Ciudad Administrativa a presentar una declaración sobre la investigación que hay en su contra como titular de la Sectur en la administracion de Gabino Cué.

Se menciona que podría haber presentado solamente un documento ya que sólo ingresó unos minutos al complejo administrativo y luego se marchó.

Contrario a lo que otros medios publicaron, el ex funcionario llegó solo y no junto con su compadre el ex gobernador Cué Monteagudo.

Zorrila de San Martín Diego fue uno de los más cercanos colaboradores y amigo de Cué Monteagudo, quien formaba parte del selecto grupo que portaban una cabeza de jaguar que un santero cubano les dió al “círculo rojo” para alejar las malas vibras.

Luego de la detención del ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Germán Tenorio Vasconcelos en Jalisco, y trasladado al penal de Santa María Ixcotel, se señaló que otros ex funcionarios de Cué estarían siendo investigados como a Netzahualcóyotl Salvatierra, por el supuesto fraude a los habitantes de Santiago Mitlatongo que hasta la fecha no han podido habitar las casas que les fueron construidas con material de ínfima calidad.

El ex funcionario es dueño del hotel “Victoria” que se ubica en la carretera federal 190 en el cerro del Fortín. Antes de concluir su sexenio, Cué le construyó un estacionamiento en un lugar calificado como zona ecológica. Ante esta acción, el pintor Francisco Toledo se manifestó, pero el ex gobernador le mandó un grupo de choque que le arrojó petardos.

Zorrilla es un empresario que radica en Puebla y que está amparado bajo el brazo protector del secretario General de Gobierno del vecino estado, Diódoro Carrasco, tutor de Cué.