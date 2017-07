Acepta Trump Jr. haber obtenido de Rusia información dañina sobre Clinton

Nueva York.- Donald Trump Jr., el hijo del presidente de Estados Unidos, aceptó recibir información perjudicial sobre la excandidata presidencial, Hillary Clinton, pese a que supuestamente provenía del gobierno de Rusia, de acuerdo con sus propios correos electrónicos.

Difundidos este martes en su propia cuenta de mensajes de Twitter, los correos de Trump Jr. indican que el hijo del presidente había dicho que con gusto recibiría información sobre Clinton pese a que el enlace que hizo el ofrecimiento precisó que el gobierno ruso pretendía apoyar la campaña de su padre.

En los correos electrónicos, el promotor de música Rob Goldstone escribió a Trump Jr. que “el fiscal de la corona de Rusia” había ofrecido “proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sus tratos con Rusia y sería muy útil para su padre”.

En el intercambio sucedido el 3 de junio de 2016, en plena campaña presidencial, Goldstone añadió: “esto es obviamente de muy alto nivel y es información sensible, pero es parte de Rusia y del apoyo de su gobierno para Trump”.

Trump Jr. no reacciona con la más mínima sorpresa luego de que Goldstone afirmara que el gobierno de Rusia presuntamente apoyaba la candidatura de su padre, y al cabo de 17 minutos respondió: “si es lo que dices, me encanta, especialmente más tarde en el verano”.

En un correo electrónico posterior, Goldstone describió a Natalia Veselnitskaya, la persona que se reuniría con Trump Jr. como una “abogada del gobierno ruso”.

La cadena de correos electrónicos sugiere que Trump Jr. remitió todo el intercambio a Paul Manafort, entonces presidente de la campaña de Trump, y a Jared Kushner, yerno del presidente, antes de la reunión con Veselnitskaya.

El hijo del presidente difundió los correos para anticiparse a su publicación por el diario The New York Times, que este fin de semana dio a conocer con base en testimonios de personas no identificadas la reunión con Veselnitskaya, quien supuestamente otorgaría la información dañina sobre Clinton.

Trump Jr. sin embargo negó que hubiera cometido una falta en un mensaje difundido junto con la serie de correos electrónicos.

“Los medios de comunicación y los demócratas están sumamente interesados en la historia sobre Rusia. Si esta reunión sin sentido es todo lo que tienen después de un año, entiendo la desesperación”, aseguró.

Si acaso, los correos revelan lo interesado que estaba Trump Jr. de obtener información comprometedora sobre Clinton, pese a que explícitamente proviniera de un gobierno extranjero.

La información ofrecida finalmente por Veselnitskaya no ha sido revelada, y no hay evidencia que sugiera que estuviera relacionada con el robo de información de los servidores del Comité Nacional Demócrata.

Sin embargo, Trump Jr. ha cambiado las razones de la reunión con la abogada rusa. Primero expresó que sólo era para abordar el tema de las adopciones rusas en Estados Unidos, para luego reconocer que se trataba de un ofrecimiento de información.