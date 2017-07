-El INE va de bandazo en bandazo

Por Héctor Moctezuma De León

El próximo viernes los consejeros del Instituto Nacional Electoral discutirán los cuatro dictámenes que podrían para decidir si se anulan las elecciones del 5 de junio en los tres estados en donde se eligieron nuevos gobernadores, Coahuila, Nayarit y México y en dos de los municipios más importantes del Estado de Veracruz, Veracruz Puerto y Boca del Río.

Definitivamente en las pasadas elecciones el INE no estuvo a la altura de las circunstancias y en este periodo postelectoral va de mal en peor, de bandazo en bandazo, lo que pone en duda su imparcialidad como árbitro electoral, sobre todo ante lo que se viene para el año próximo.

-El 9 de junio pasado, el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova declaró a los medios de comunicación “el INE no ve fraude electoral”, ese mismo día el consejero Ciro Murayama calificó como “descabelladas” las acusaciones de fraude.

Un mes después el Instituto reconoce que las tres elecciones para gobernador, se rebasaron los topes de campaña y no se descarta la anulación de las elecciones, lo que finalmente tendrá que decidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación máxima instancia en materia electoral.

Rebasar los topes de campaña configura el fraude electoral, porque entonces, la elección se vuelve inequitativa, el problema es que en algunos de los casos fueron varios los partidos que lo hicieron, y no se puede decir que sus dirigentes ignoren los límites que marca la ley en la materia. Es tratar de engañar y eso no se puede llamar de otra forma que un fraude.

No es necesario ser experto en fiscalización para darse cuenta que en los tres estados los partidos destinaron sumas millonarias para tratar de hacer ganar a sus candidatos, mucho más de lo que ahora el INE reconoce que rebasaron.

