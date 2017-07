Segunda temporada de ‘Stranger Things’ llegará en octubre

Excélsior.- El próximo 27 de octubre llegará al servicio de Netflix la segunda temporada de ‘Stranger Things’, una de las series originales de ciencia ficción más exitosas de la plataforma.

Hoy Netflix estrenó el primer teaser de la segunda temporada, y la fecha de estreno.

En el video de pocos segundos, se muestra la fecha donde se llevará a cabo la segunda temporada, 1984, y la advertencia de que las cosas se pondrán ‘aún más extrañas’; mientras vemos a los cuatro protagonistas montar su bicicleta en dirección a una tormenta.

‘Algunas puertas no pueden ser cerradas’, #StrangerThings2 llega el 27 de octubre.

Some doors can’t be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg

— Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017