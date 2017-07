Mancera quiere una gran alianza a su favor

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

El jefe de gobierno Mancera aceleradísimo: quiere ser presidente y no para en intentarlo. Está en su derecho: todos los mexicanos tienen derecho, una vez cumplidos los simples requisitos que solicita la Constitución, es decir potencialmente, tal vez menos de una centena de millones la cumplen; y si a eso, se le añade que la oportunidad se presenta cada seis años, la probabilidad que suceda es uno a cien millones; así de fácil.

Mancera político de chiripa, fue inventado por Marcelo Ebrard alter-ego de Manuel Camacho Solís. Con apariencia de chavo alineado que no tenía iniciativa propia, era un individuo que cumplía con creces el perfil para el proyecto de los sueños de Ebrard.

Mancerita como le decían desde la secundaria es un abogado con escasa experiencia. La ciudad de México, enfrenta problemas enormes en los sustantivo, el agua y la contaminación, además de la inseguridad; siempre le quedó muy grande el cargo, por eso evade entrarle a lo importante y prefiere las marchas que usurpan el arco iris, símbolo de la misericordia de Dios y no de forzadas preferencias.

En su pasado Mancera siempre estaba dispues to a obedecer a pie juntillas a su jefe Marcelo, que al igual que su progenitor político Camacho, decían a voz en cuello que en política: “había que negociar hasta con el diablo”.

Esas negociaciones con elementos de todos los colores y sabores de la piñata política, fueron la tumba política de Marcelo, como antes la de Camacho, porque a la mera hora,cuando tuvieron el Partido del Centro Democrático se dieron cuenta que tenían un partido sin ideología, la de un centro vacío. Y ellos tan ufanos en sentirse intelectuales de la tecnocracia, contra los feudos que así denominaron del viejo PRI; no sabían que rumbo tomar en eso de las definiciones. En su presunción extrema podría decirse que el diablo los envolvió, entre ellos un acólito del maligno: Luis Echeverría.

Ese adefesio el PCD que como el Verde de Jorge González, uno que se disfrazaba de indígena a la vez que de “ecologista”, el mismísimo padre del “niño verde”; el PANAL de Elba Esther, o el PT, del camarada incondicional de Raúl Salinas: Alberto Anaya, salieron de los aliados de Camacho; en el proyecto de tirar al basurero al Popular Socialista de la hija de Lombardo; el Auténtico de la Revolución de los viejitos del escalafón revolucionario, los más, sin batallas, ni méritos militares; al PST hoy con sus miembros en el PRD; al del gallito, el PDM y otros que hacían de comparsa al PRI siempre contra el PAN. Fueron todos, los instrumentos del camachismo que con tantos hilos y líneas encontradas acabó confundido.

Y parece que eso sucederá con Mancera, trae muchos fierros en la lumbre, desde los anarquistas exquisitos de Patricia Mercado, hasta líderes mas pedestres como la Barrales, aunque ella mas bien parece una mujer solícita de los goces del sistema, que vive entre nubes floridianas.

Una alianza poderosa se necesita. Eso sí. Y también se entiende que sin autoritarismos del siglo pasado. Por eso Obrador no cabe; ni caben como quisiera Fox, los del PRI aunque a él le sirvieron, le abrieron los ojos para evitar una plena transición democrática. Mil veces lo diremos, como lo dijo Jesús de Nazareth, “no echar vino nuevo en odres viejos”. Uno revienta los otros. Se echan a perder ambos.

Sí, se necesita una poderosa alianza pero con ideas claras y metas precisas. No con mentiras coincidentes y promesas que nadie, absolutamente nadie, ha podido demostrar que domina en los temas de la problemática de seguridad o la de la monstruosa deuda del hampa financiera, que aparentaba gobe rnar el país y los estados.

Sí, hace falta una alianza, con un discurso político bien estructurado; y un indispensable conocimiento del país. No nada más de la capital, porque no todo México es Cuautitlán;y las chiripas políticas, no son garantían de nada.

Con discurso político, con compromiso y trayectoria real se puede aspirar y aún así el pueblo esta mas que ciscado.

Los proyectos de hoy, del tipo del cada vez mas reconocido Ruiz Harrell: buscar el mas manipulable, para que sea el que encabece la exaltación de las ineptitudes, no. Porque ese sucio proyecto, además quedó truncado con Mancera, que a fin de cuentas le dio un puntapié en el trasero a Ebrard que lo inventó..