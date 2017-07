Reik regresará al Auditorio Nacional con su “Des/Amor”

México.- El grupo mexicano Reik regresará al Auditorio Nacional para cantar los éxitos logrados en 12 años de carrera, el próximo 4 de agosto en el marco de su gira mundial “Des/Amor”.

Jesús Navarro, GiIberto “Biby” Marín y Julio Ramírez se presentarán por novena ocasión en el “Coloso de Reforma” para ofrecer su música que explora géneros como el folk y el reggae, los cuales fusiona con su propuesta pop.

La agrupación inició su actual gira en noviembre pasado con dos llenos totales y regresaron el 6 de abril de este 2017 con el mismo resultado y con la promoción más fuerte para posicionar “Des/Amor”, como uno de los discos más importantes de habla hispana.

De su reciente producción discográfica se han desprendido sencillos como “Ya me enteré”, “Qué gano olvidándote”, y han adquirido popularidad “Voy a olvidarte”, “We only have tonight”, “Náufragos” y ”Al fin estás aquí”, por mencionar algunas canciones.

En septiembre próximo Reik se presentará en Madrid y Barcelona como parte de esta gira que los ha llevado a diversos recintos de México, Sudamérica y Estados Unidos, se informó a través de un comunicado.

Reik ha obtenido Discos de Oro y Platino por altas ventas de sus álbumes, galardones en los MTV Music Awards, un Grammy Latino y una Gaviota de Oro en Viña del Mar 2015, así como cuatro nominaciones a las Lunas del Auditorio en la categoría Pop en Español.

Escucha la canción Qué gano olvidándote del álbum “Des/Amor”: