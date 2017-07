Lol Kin Castañeda celebra resolución de Conapred para que matrimonios igualitarios accedan a pensión de viudez

Ciudad de México.- La constituyente y activista Lol Kin Castañeda Badillo celebró la Resolución por Disposición que emitió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que matrimonios del mismo sexo puedan acceder a pensiones por viudez.

Destacó que este es un gran logro “a base de la organización social, de las personas que han puesto su historia para sentar precedente y de las organizaciones sociales que han empujado los cambios sociales”.

Resaltó que estamos frente a una nueva garantía de derechos laborales, enmarcados en el matrimonio civil igualitario. “Falta garantizarlo en 20 estados de la República Mexicana en donde la desigualdad sigue siendo sostenida de manera inconstitucional por quienes gobiernan”, indicó.

Castañeda Badillo recordó que el IMSS negó el derecho de pensión a Raúl, luego de que Luis, derechohabiente falleciera.

“El IMSS intentó basar su criterio de negación de derechos en el artículo 154 de su propia Ley, omitiendo que los supuestos de la negativa, representan una clara discriminación y desigualdad hacia las personas derechohabientes y beneficiarias”, explicó.

Comentó que Raul y Luis eran una familia desde hacía 30 años, “habían construido un patrimonio, compartían derechos y obligaciones pero no frente al Estado, quien se los había negado. A la entrada en vigor del matrimonio civil igualitario en marzo de 2010, decidieron contraer matrimonio. Luego de unos meses, Luis falleció en Argentina. No fueron pocos los prejuicios que su pareja de vida tuvo que librar para traerlo a México y dar paso a todos los trámites de ley. Uno de ellos, solicitar la pensión de viudez ante el IMSS dado que Luis era derechohabiente desde el inicio de su actividad laboral”, detalló.

Sobre este caso, refirió que Conapred emitió la resolución con seis “Medidas de Reparación”, tomando “en cuenta que aun cuando antes del fallecimiento no se cumplió un año de matrimonio, su concubinato sería comprobable. Segunda, que las pensiones por viudez no puedes ser exclusivas a parejas de igual o distinto sexo. Tercera, habrá de promover en las personas servidoras públicas del IMSS, el acceso a Pensiones de Viudez sin discriminación, en el marco del Programa Nacional de Igualdad y no Discriminación (PRONAIND)”.

Agregó que Conapred solicita la capacitación al personal del IMSS e implementación de lineamientos de aplicación del derecho. Así como también hacer el pago retroactivo al momento de la solicitud.

Finalmente, subrayó que esta resolución devuelve a “Raúl la dignidad, le hace saber que la negación de sus derechos por tanto tiempo, ya no tiene un sustento y que México tendrá que hacer garante todos los derechos para todas las personas en todo el país, sin dilación”.

“Sin duda, a partir de esta Resolución, habremos de conocer muchas más, las cuales serán resueltas en el marco de igualdad y no discriminación”, concluyó.