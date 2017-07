-Peña debe correr a Ruíz Esparza

Por Héctor Moctezuma De León.

En otros países del mundo un funcionario responsable de una obra de infraestructura que se colapsase va de patitas a la calle, sólo en México no sucede eso por las complicidades entre jefe y subordinados por eso Gerardo Ruíz Esparza seguirá siendo el Secretario de Comunicaciones y Transportes a pesar de sus pifias.

Ruin, perdón Ruiz Esparza es el responsable del socavón y el accidente registrado ayer en el Paso Expréss de Cuernavaca inaugurado apenas en abril pasado, y como tal debe ser cesado de inmediato por Enrique Peña Nieto, quien debe de ordenar una investigación para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.

Por el contrario el Secretario sale con la balandronada de que se tapó una alcantarilla por el acumulamiento de basura y eso causo el accidente, la manga, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país cada año se tapan las alcantarillas por basura y no se producen socavones.

A todas luces se ve que se trata de una obra de mala calidad que la Secretaría de Comunicaciones aceptó en esas condiciones a las empresas Aldesa y Epccor, para obtener ventajas en las comisiones que como todo mundo sabe se reciben por este tipo de construcciones.

El accidente además de los daños materiales produjo dos muertos y los responsables deben ser castigados señor Enrique Peña Nieto, está claro, que hubo negligencia de parte de la SCT porque desde el 30 de junio se denunció que la obra estaba mal hecha, luego entonces se pudo haber evitado.

El 8 de julio se volvió a denunciar con videos y fotos en las redes sociales según comentarios de algunos usuarios de la vía, entonces ¿por qué no se actuó? No señor Ruin Esparza eso no es producto de una alcantarilla tapada por la basura. Eso es producto de las transas para exigir comisiones más altas a las empresas que realizan las obras para el gobierno.

Es una burla que quieran salir con el petate del muerto que las lluvias provocaron el reblandecimiento de la tierra y eso trajo como consecuencia que la tierra se abriera. Como es una burla que el Secretario Ruin salga con que hay un seguro carretero de 500 mil pesos para las víctimas mortales, para él eso cuesta una vida, nada.

Se debe investigar a fondo y castigar a los responsables, lo otro es fomentar la impunidad señor presidente. ¿O tiene algún compromiso con Ruíz Esparza que le impide ordenarla? Si piensan que con la alcantarilla tapada van a tapar su fechoría, se equivocan.

Se calienta la pelea por la candidatura de Morena para la capital del país, tanto Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc como Claudia Sheinbaum andan desatados aunque la última palabra la tiene Andrés Manuel López Obrador quien con su dedito indicará para que lado masca la iguana. Con menos posibilidades anda también alborotado, Martí Batres. Como decía el clásico, no se hagan bolas, será dedazo al estilo priísta…Quien podría perder todas las esperanzas de perder la oportunidad de suceder a su papá en el gobierno del Estado de Veracruz, es Fernando Yunes Márquez, todo apunta que se anularán las elecciones en el puerto en donde el junior supuestamente fue el ganador. Mañana es el día clave en el INE luego vendrán meses de suspenso en la TEPJF.

circuitocerrao@hotmail.com