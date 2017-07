‘SNL’ y ‘Westworld’ lideran nominaciones a premios Emmy

Excélsior.- El veterano programa de comedia Saturday Night Live y el drama de ciencia ficción Westworld encabezan la lista de nominados a los premios Emmy con 22 candidaturas cada uno.

SNL recibió nominaciones para su elenco, presentadores y estrellas invitadas, incluyendo una para Alec Baldwin por su interpretación recurrente del presidente Donald Trump.

Entre otros grandes nominados, que se anunciaron el jueves en Los Ángeles, Feud: Bette and Joan y Stranger Things recibieron 18 postulaciones cada uno, Veep 17, y Big Little Lies y Fargo 16.

La debutante This is Us obtuvo 11 menciones, incluyendo la primera a Mejor Serie de Drama para un canal de señal abierta desde The Good Wife en 2011.

La ceremonia de entrega de los premios Emmy se transmitirá el 17 de septiembre por la CBS.