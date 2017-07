Ven indígenas riesgos en inversión privada en agenda social de ONU

Naciones Unidas.- Representantes indígenas advirtieron hoy sobre los riesgos que supone que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas tengan como una de sus principales fuentes de financiamiento las asociaciones público-privadas (PPP).

En rueda de prensa, representantes indígenas de Asia, América Latina y África expresaron que la participación del sector privado en proyectos de desarrollo implica la búsqueda de utilidades de parte de las empresas, lo que a su juicio es incompatible con la agenda social.

“Cuando se habla de financiar los ODS se alienta cada vez más la cooperación entre recursos privados y públicos, con cada vez más dinero de la iniciativa privada. Y como pueblos indígenas tenemos malas experiencias con el sector privado”, dijo la coordinadora de la Asociación de Pueblos y Mujeres Indígenas de Chad (AFPAT), Hindou Oumarou Ibrahim.

Destacó que bajo esos esquemas de inversión los intereses privados imponen políticas a los países con base en las utilidades que obtendrán. “Eso es un conflicto de interés”, añadió.

Por su parte, Joan Carling, representante indígena de Filipinas, destacó que existe “una alta dependencia” de los proyectos público-privados para financiar la agenda del desarrollo de la ONU, cuyos principales objetivos son erradicar la pobreza extrema y eliminar el hambre para el año 2030.

Esos esquemas, explicó Carling, son “impulsados más por el interés del sector privado por utilidades que por el interés público de resolver necesidades sociales”.

Indicó que las inversiones en programas relacionados con los ODS ya comienzan a hacer énfasis en temas de crecimiento económico, en tanto que relegan aspectos como la salud, las protecciones sociales o la educación de calidad.

“Ese es un serio riesgo para los pueblos indígenas, porque el sector privado apunta una vez más a apoderarse de nuestros recursos naturales bajo el nombre de alianzas para el desarrollo sostenible. Eso no es compatible con la esencia del desarrollo sostenible”, manifestó Carling.

Asentó que las aspiraciones de las personas más vulnerables, con consideración por los derechos humanos, deben ser los motores de los programas sociales, porque si no se corre el riesgo de ahondar la desigualdad económica.

“Si los PPP van a ser implementados como siempre, ya imagino que los pueblos indígenas, que viven en las zonas ricas en recursos naturales, serán de nuevo sacrificados. Y los más triste es que ahora seríamos sacrificados a nombre del desarrollo sostenible”, fustigó Carling.

Tras la rueda de prensa, la representante filipina destacó en entrevista con Notimex que la propia concepción de los ODS tiene “problemas inherentes” en la manera en que concibe el financiamiento privado.

“Un modelo verdadero de desarrollo sostenible resulta incompatible con la búsqueda de ganancias de parte de la iniciativa privada, que no solo no ayuda a proteger recursos sino que los destruye. Eso no se rectifica en los ODS”, declaró.

Carlin aseguró que su esperanza es que la presión de la sociedad civil tanto en naciones en desarrollo como en países industrializados puedan crear mecanismos de rendición de cuentas para los proyectos sociales que involucren a la iniciativa privada.

Tarcila Rivera Zea, originaria de Perú y presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), mencionó que los gobiernos deben defender los derechos de sus ciudadanos indígenas por encima de los intereses privados, algo que no ha sucedido a menudo.

“Es necesario cambiar el paradigma del desarrollo”, enfatizó Rivera Zea.