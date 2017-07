Llama Permanente a optimizar procedimientos de adopción en México

Ante la problemática que enfrentan los niños, niñas y adolescentes huérfanos en el país, es indispensable generar entre la sociedad una cultura de la adopción, por medio de la cual se den a conocer los múltiples beneficios para aquellos que se han visto privados de la protección de una familia.

El dictamen precisa que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones 700 mil censados en toda Latinoamérica.

Se destaca que a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales, la figura de la adopción en México es compleja, ya que la edad de los niños se convierte en factor clave que posibilita o inhibe el proceso. Los niños y niñas menores de 8 años presentan mayores posibilidades de ser adoptados, en comparación con los mayores de 9 o jóvenes menores de 18 años, que esperan también ser acogidos por una familia.

La adopción es un esquema que transforma no sólo la vida de los adoptantes que se convierten en padres o madres, que por diversas circunstancias no tienen hijos con parentescos biológicos, sino también de los niños, niñas y adolescentes que, por razones excepcionales, no son parte de un núcleo familiar, puntualiza el documento.

La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, manifestó que en México los niveles de adopción son muy bajos, ya que los marcos regulatorios muchas veces obstaculizan el proceso, el cual puede tardar de nueve a diez meses y hasta dos años.

Precisó que 30 mil niños viven en albergues, casas hogares, orfanatorios públicos o privados o se encuentra en espera de ser adoptados. El 77 por ciento tiene entre 7 y 17 años.

Los niños necesitan de una familia en la que puedan sentirse seguros y protegidos, donde puedan gozar de sus derechos fundamentales para que puedan alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, puntualizó.

La diputada del PRI, Jasmine María Bugarín Rodríguez, expresó que es indispensable agilizar los procedimientos y trámites para adoptar, ya que el tiempo que toma dicho proceso es un factor clave para lograr el éxito en la integración de nuevas familias, “es urgente actuar para que las niñas y niños que viven lejos de la calidez de un hogar, puedan vivir como deben y como se merecen”.

La diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, dijo que es necesario flexibilizar los procesos de adopción en el país, ya que debido al sistema burocrático para realizarlos, es que el número de niñas y niños adoptados es mínimo, “debemos garantizar las posibilidades para que el derecho a tener una familia se cumpla”.