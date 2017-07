En Quintana Roo deambula el fantasma del socavón

Por Miryam Gomezcésar.

El colapso del tramo carretero a Cuernavaca que ocasionó el enorme socavón, es tan sólo una muestra más de la negligencia oficial que tanto afecta a la población, la opacidad con la que los gobiernos manejan los recursos públicos y los límites del tráfico de influencias que evidencian ese conflicto de intereses tan solapados y a la vez, negado por los mandatarios.

La justificación de la federación sobre la acumulación de basura y el exceso de agua, cuando estuvo en sus manos actuar con oportunidad y evitar ésta tragedia, sólo demuestra el tamaño de su torpeza e incompetencia.

Aunque por lo regular el hilo rompe por lo más delgado y en ésta ocasión, mientras deciden culpables, el fondo de la causa que es la corrupción, ni se considera, cuando el paso obligado es despedir sin titubear al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, prefieren optar por cesar a su delegado en el estado de Morelos, el ingeniero civil, José Luis Alarcón Ezeta, con poca experiencia en el ramo. Esto, mientras se les ocurre algo mejor para salir al paso del cúmulo de errores.

A las pérdidas humanas acumuladas en este sexenio, se suman las recientes que ocasionaron gran indignación en el país. Este último hecho es la inmolación de Enrique Peña Nieto, por la esfumada credibilidad que tenía en algunos círculos sociales. El Presidente hoy es un mandatario empequeñecido por su incapacidad para conducir el gobierno. Lo que sigue es predecible: ni las constructoras ni el funcionario tendrán responsabilidad sino terceros. EPN hasta ahí llegó, no da para más.

Es obvio que con tanto descuido tarde o temprano algo tan grave como esto tenía que suceder y, mientras una parte de importantes organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y varios sectores de la comunidad que se sienten agraviados, están decididos a organizarse con tal de impedir el avance de estos amenazantes atropellos, esto, que podría significar un obstáculo para el avance de este nefasto gobierno, tiene a su vez una barrera de contención que es esa otra parte de la población menos informada, desinteresada, pasiva y tolerante que prefiere mantenerse al margen o apoyar el continuismo. ¡Vaya realidad!

En el tema de la calidad de las obras construidas, hay mucho por analizar y reclamar. Los políticos en los gobiernos ya demostraron lo que son cuando se trata de defender sus propios intereses. Dedican espacios publicitarios para predicar un interés en la transparencia en el manejo de los recursos públicos que en los hechos es lo que menos les importa y esto puede observarse fácilmente en las construcciones realizadas, malas, feas, caras y en ocasiones, inútiles y ostentosas. Todo es posible siempre y cuando se anteponga el conocido 10 per cent ¡El moche, pues!

De esto en Quintana Roo algo se sabe. En sus gobiernos hay gran experiencia y habilidad para dar a los pobres poco, malo y pichicateado y a los exhibidos funcionarios y representantes populares, todo lo contrario. Obras de relumbrón dominan sexenio tras sexenio sin que haya poder humano que haga reflexionar a los gobernantes sobre la importancia de ser más rígidos con las finanzas, trátese de ingresos o de egresos.

Basta recordar la multimillonaria inversión destinada a obras como la mega escultura en Chetumal, ese absurdo edificio que lleva caso doce años de atraso, modifican el proyecto inicial con el riesgo de tener que pagar a Sebastián 30% del costo total por esos cambios que hicieron al diseño original, sin consultar. Invierten más dinero bueno al malo ¡Total!, los contribuyente pagan y, aunque sigue sin concluir, la construcción que data desde el sexenio de Joaquín Hendricks, es una más entre otras tantas que no representan mayor provecho para la población, pero sí un envidiable beneficio para la constructora.

No se entiende ese interés peculiar de los mandatarios de invertir en cosas de ornato que, si bien podrían embellecer o no un espacio, no son indispensables cuando hay tanta carencia de infraestructura en las comunidades rurales que requieren hasta de lo indispensable para sobrevivir como es la introducción de infraestructura urbana y dotación de agua, luz así como apoyo para su producción agrícola, una adecuada comercialización y distribución que genere desarrollo.

Félix González Canto hizo lo mismo en su régimen, despilfarró a su antojo pero fue displicente con las familias a las que entregó viviendas de interés social del fraccionamiento que lleva su nombre en Chetumal, donde las casas presentaron daños como la filtración de agua, grietas y humedad. La respuesta oficial fue asombrosa “Los inspectores no suben a los techos a verificar”.

Poco tiempo después, a unos días de inaugurado el puente en la desviación a Subteniente López, recién construido por su gobierno, una parte colapsó. No hubo reacción oficial pero en general, todas las carreteras construidas en su gobierno se hicieron con la misma constructora, son de pésima calidad como la de Gavilanes, Laguna Guerrero, entre otras con severos daños.

Por si lo anterior fuera poco, durante el régimen de Roberto Borge Angulo (que no se distinguió precisamente por tener un manejo riguroso de las finanzas públicas), mandó construir lo que llamó la obra máxima de su gobierno, el Auditorio del Bienestar que terminó siendo del malestar por inutilizable. Un elefante blanco construido a la vera de la carretera de Cancún – Chetumal sobre el tramo del boulevard Luis Donaldo Colosio, que tuvo un costo de 245 millones de pesos y fue inaugurado sin mucho ruido, poco antes de salir huyendo, por él y el entonces alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, el 14 de septiembre del 2016.

Si son inadmisibles el descuido, la rapiña, el tráfico de influencias, los negocios a espaldas de la población que representan riesgos para la seguridad de las familias, resulta ofensivo el menosprecio de los políticos a los ciudadanos tal vez porque saben que en los gobiernos impera el desorden y tienen garantía de impunidad.

No se arredran, aunque han demostrado ser promotores de la corrupción que tanto criticaron a gobiernos anteriores pero se involucraron con ellos, en realidad nada hacen para combatirla, ahí siguen con su relajo, solapados, con la seguridad que serán apoyados para ser candidatos a alguna presidencia municipal como la de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas, entre otras o formar parte de la XVIX Legislatura, como diputados federales o senadores, la comunidad no les importa, lo malo es que, pese a las evidencias, el mandatario les cree.