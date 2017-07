“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

¿Mover a México? Malas Obras

En este espacio en el mes de marzo dimos cuenta de deficiencias en la planeacio?n, ejecución, del Paso Express por Cuernavaca realizado por la Secretari?a de Comunicaciones y Transportes. Una obra que sobre pasó más del 150 por ciento el presupuesto original de 750 MDP para el proyecto, lo que se tradujo en una inversión superior a 2 mil millones de pesos; el tiempo estimado originalmente en 13 meses fue de más de 24 y la falta de planeacio?n se tradujo en un sin fin de accidentes y muertes.

El miércoles pasado y tras diversas denuncias por malas condiciones en la obra, a tan sólo tres meses de su inauguración, un socavón de más de 7 metros de profundidad, derivó en la muerte de dos personas y el cierre de una de las “obras estrellas” de la actual administración.

La soberbia de Gerardo Ruiz Esparza, al salir a medios y abordar el tema, no deja de sorprendernos. En videos grabados hace tres meses, el primero de abril, el titular de Comunicaciones y Transportes presumió en Redes Sociales la resistencia de los materiales, y los drenajes construidos a lo largo del trayecto: -” los drenajes y el concreto hidráulico habrán de durar treinta o cuarenta años”, destacó el funcionario; Ahora responsabiliza de lo sucedido a la construcción, al descuido del drenaje por las autoridades locales y la ciudadanía, al acumularse hojas y desechos en coladeras. El Titular de la SCT señala que en los ocho kilómetros de drenaje que construyó la dependencia, justo no está el drenaje que falló y ocasionó la falla de la obra, -ya que se encuentra a 15 metros de profundidad- (entonces la obra solo se abocó a lo superficial?). Ruiz Esparza en tono prepotente destacó, que sólo renunciara si quien él sabe que le puede solicitar su dimisión se lo solicita, y en ese caso la entregará encantado por haber servido al país.

Con qué confianza pretende la autoridad que los ciudadanos tomemos las carreteras federales? Esto es “Mover a México”?

Inglés para todos y Fortalecimiento a la Educación

Tómelo con atención.- A lo largo de la última década, el Sistema Educativo ha sido el foco de atención de distintas autoridades educativas, para modernizar y fortalecer la preparación de niños y jóvenes.

En el año 2012, se llevó a cabo la primera Evaluación Universal de Maestros, lo que dio origen a nuevos procesos para determinar la capacitación del magisterio, y poder elevar la calidad de las escuelas públicas. A esa acción se sumó el dar Independencia al Instituto de Evaluación Educativa, y pasar al fortalecimiento de Escuelas de Tiempo Completo. Actividades encabezadas por José Ángel Córdova Villalobos en su paso por la Secretari?a de Educación Pública.

En la actual administración se impulsó la Reforma Educativa, que en un inicio se orientó a reordenar la administración del Sector Educativo, partiendo de levantar un censo que permitiera saber cómo y dónde estaban los planteles, y qué personal docente y su nivel académico atendía cada escuela. De igual forma se determinó quiénes realizaban funciones docentes, y quiénes estaban comisionados o desarrollaban labores administrativas, o simplemente cobraban en el sector.

Esta semana, el Secretario Aurelio Nuño, anunció un programa que aunque tardío, rendirá buenos frutos que es la educación bilingüe en un periodo de diez a quince años. Este jueves, también anunció el fortalecimiento del Sistema Educativo. No se trata de enseñar; se trata de que el personal docente sea el más calificado y sepa cómo enseñar. Sin duda Nuño Meyer ha dado continuidad al cambio que inicio en el año 2012, y que hoy se traduce en una real Reforma Educativa que en el mediano y largo plazo, permitirá combatir los rezagos y desigualdades, al dar paso a una educación de calidad para los niños y jóvenes.

Veracruz y Oaxaca las entidades con más periodistas muertos en los últimos años

Tómelo con Interés.- Desde inicios del presente año, he abocado una buena parte de mi tiempo a ir de la mano del equipo de investigadores que encabeza el Doctor Mario Álvarez Ledesma, académico de amplia trayectoria en materia de derechos humanos y Libertad de Expresión, con el fin de avanzar y concretar los procesos para poder integrar un Informe serio, sobre los ataques a la Libertad de Expresión en México; en el camino lo interesante ha sido encontrar que durante el presente año, en el estado de Veracruz, han muerto 2 periodistas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, han muerto 11 en la misma entidad, y en la administración del gobernador Javier Duarte, fueron 17 los periodistas asesinados en Veracruz. Cabe resaltar que en nuestros informes, el Estado de Veracruz cumple con los 4 rubros, ya despenalizó los delitos de difamación y calumnias, cuentan con protocolos de prevención a Periodistas, tiene una legislación en materia de protección a periodistas, y creó una Fiscalía o unidad especializada para la atención de delitos contra periodistas; sin embargo, es el estado con mayor número de agresiones a periodistas y con más muertes.

Siguiendo en el mismo tenor, el segundo estado con más muertes durante la actual administración, es Oaxaca; en dicho estado durante la actual administración presidencial, se han registrado 8 muertes a periodistas, además de múltiples amenazas contra la libertad de expresión, y el ejercicio periodístico. En el caso particular de Oaxaca, se puede observar que es un estado que cumple con casi todos los rubros, ya que ha despenalizado los delitos de difamación y calumnias, cuenta con una fiscalía o unidad especializada para la atención de delitos contra periodistas, y está próxima a tener una legislación en materia de protección a periodistas. Sin embargo, se puede dar a entender que, éstas no están funcionando correctamente.

Los periodistas en general no tienen confianza en las autoridades, y prefieren en muchos casos ser omisos ante una amenaza o ataque; la autocensura ha sido la herramienta de defensa que muchos periodistas y comunicadores han encontrado para salvaguardar su integridad. Esto obedece a que en la actualidad vivimos en una democracia disfuncional de fondo y forma; un estado de derecho débil; una economía que no tiene equidad en la distribución de la riqueza; y una población con grandes desigualdades por la falta de acceso a servicios, con bajos niveles de educación y conciencia cívica, lo que se traduce en impunidad y corrupción partiendo de los niveles más bajos de Gobierno, lo que impide no sólo la protección de periodistas, sino el alto riesgo en el que vivimos todos los mexicanos.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.