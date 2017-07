Ruiz Esparza: viejas complicidades

Gerardo Ruiz Esparza tiene más de diez años manejando las obras de infraestructura para el Grupo Atlacomulco, seis en el gobierno del Estado de México y lo a que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, es el hombre de los “moches” para la pandilla de aquel lugar.

Durante los seis años que Peña Nieto gobernó la entidad mexiquense, se propuso un gran programa carretero, el resultado fueron obras de muy mala calidad, como ese circuito interior, más chafa que cualquier obra de pueblo. Dichas obras fueron realizadas por empresas, a modo, contratadas por el actual secretario de Comunicaciones y Transportes con el “moche” por delante.

Por eso Ruiz Esparza se muestra prepotente luego del colapso en el Paso Exprés de Cuernavaca, no voy a renunciar, dice y claro se siente cobijado por viejas complicidades con el inquilino de Los Pinos y la familia Del Mazo a quien responde desde hace muchos años.

Es un pillo de siete suelas que su mayor virtud es repartir la lana de las obras de infraestructura que le ha tocado contratar en estos últimos diez años, antes pasó por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por la Comisión Federal de Electricidad dejando la huella de sus corruptelas, las que esta semana quedaron plenamente al descubierto en el Estado de Morelos.

“¡Haz obra que algo sobra!” ha sido el lema de cabecera del actual titular de la SCT durante toda su larga carrera en el servicio público, siempre cobijado por la familia Del Mazo a quien durante mucho tiempo le reportó en primer lugar, ahora lo hace con Peña Nieto.

En cualquier país del mundo un funcionario con esos antecedentes estuviera en la cárcel y no despachando cómodamente en una Secretaría de Estado, que no es cualquier cosa, porque es la que realiza las mayores erogaciones presupuestales del gobierno federal, por eso este individuo debe ser investigado y castigado con todo el peso de la ley, lo que hizo en Cuernavaca no fue una gracia.

¿Usted confiará del funcionamiento del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en donde está también metida la empresa Aldesa-Epccor responsable de la pésima obra que se colapsó este miércoles y que provocó el fallecimiento de dos personas? Bueno pues el NAIM está bajo la responsabilidad de Ruiz Esparza, ¿cómo la ven?

Y ya que hablamos de complicidades quien no se queda atrás es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong que se ha despachado con la cuchara grande en materia de designaciones de delegados federales en el actual gobierno, ahí tienen el caso del maestro de inglés habilitado como delegado de la SCT en Morelos, gente de la familia del hidalguense…Le funcionaron los lloriqueos que anduvo haciendo esta semana ante los consejeros del INE el presidente del PRI nacional Enrique Ochoa Reza, el Instituto aplazó la posible anulación de las elecciones para gobernador en Coahuila, hasta el próximo lunes, le dio oxígeno a su candidato Miguel Riquelme. Ojalá que los muchachitos de Lorencillo Córdova no vayan a salir con una mamarrachada que favorezca a los priistas, sería el colmo de su entrega al partido en el poder la que quedó demostrada en el Estado de México.

