Servicio Secreto pudo impedir cita entre hijo de Trump y abogada rusa

Washington. Un abogado del equipo legal del presidente estadunidense Donald Trump dijo hoy que el Servicio Secreto tuvo responsabilidad en la celebración del encuentro de Donald Trump Jr. con una abogada rusa con supuestos nexos con el Kremlin en junio del año pasado.

El abogado Jay Sekulow sugirió que el Servicio Secreto pudo haber evitado que el hijo mayor del presidente se reuniera con la abogada Natalia Veselnitskaya el 19 de junio de 2016, si la cita tenía un propósito negativo.

De acuerdo con revelaciones de medios de prensa, la abogada rusa ofreció al hijo de Trump en esas citas información negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton, lo que refuerza las versiones de presuntos contactos entre la campaña electoral de Trump y el gobierno ruso.

“Me pregunto por qué el Servicio Secreto, si esto era nefasto, permitió que estas personas entraran” a la Torre Trump, en donde en ese momento estaba el candidato republicano con custodia del organismo, dijo Sekulow este domingo en entrevista con la cadena ABC.

Además de Veselnitskaya, un cabildero de origen ruso estuvo en la oficina del hijo mayor del presidente, acompañado por el yerno del entonces candidato republicano, Jared Kushner, y el entonces gerente de la campaña presidencial, Paul Manafort.

Esta misma tarde, el Servicio Secreto respondió ante la cadena CNN al comentario de Zekulow que “Donald Trump Jr. no estaba bajo la protección del Servicio Secreto en junio de 2016, y por eso es que no sometimos a un proceso de verificación de ninguna persona con la que se estaba reuniendo en ese momento”.

Añadió que cualquier persona que ingresó ese día a la Torre Trump, tuvo que haber pasado por un detector de metales, y sometido a una revisión para asegurarse de que no portaba armas.

Durante una entrevista separada en el programa “Face the Nation”, de la televisora CBS, Zekulow dijo que el presidente, quien se enteró de este encuentro en días recientes, desconoce si hubo otras reuniones de personal de su campaña con emisarios rusos.

“Obviamente, el presidente ha sido bastante claro en eso. Él dijo que no ha tenido reuniones, no estaba enterado de reuniones con los rusos, y no sabía sobre esto realmente hasta que reventó todo”, indicó.