Ignacio López Tarso quiere cumplir 100 años y verse en un escenario

México.- El primer actor Ignacio López Tarso, a sus 92 años, luego de un año y medio en cartelera, terminó la temporada en la Ciudad de México de la puesta en escena “Un Picasso”, y dijo que le gustaría llegar a los 100 años en un escenario.

Compartió que a mediados de agosto iniciará un nuevo proyecto teatral al lado de Erika Buenfil y Sergio Basáñez, y prometió que en su momento dará más detalles.

Ante los medios de comunicación destacó que si fuera posible le gustaría llegar a cumplir 100 años de edad en un escenario.

“Me faltan ocho años, creo que se puede, sí es posible, pero eso nunca se sabe, no estoy seguro que mañana pueda hacer la función”, resaltó el primer actor, quien además consideró fundamental tener buena salud para lograr memorizar sus textos.

Dijo que está acostumbrado a memorizar porque desde niño “me he pasado la vida memorizando, siempre memorizo todo lo que leo, todo lo que me gusta retener”, y también subrayó que luego se le olvidan algunas cosas.

“Todo lo que aprendo con facilidad también olvido con facilidad, mi cerebro tiene cierta capacidad, cuando ya se saturó esa capacidad de aprendizaje, ya no… hay que olvidar cosas antiguas, lo que ya pasó olvidarlo pronto y volver con lo nuevo”.

López Tarso señaló que nunca ha pensado en el retiro, “no veo por qué”, dijo que ahora estaría en mayor posibilidad de hacerlo, sin embargo, nunca pensó en ello porque “estaba haciendo una carrera que me encantaba y que me sigue encantando la serie de personajes que me ha tocado interpretar y lo que hay por delante”.