Valeria Lynch se conmueve hasta las lágrimas con homenaje en musical “Billy Elliot”

México.- La cantante argentina Valeria Lynch se conmovió hasta las lágrimas durante el homenaje que, por su amplia trayectoria en el teatro musical, le rindió el elenco de la obra “Billy Elliot” en México.

Sentada en las primeras filas del Centro Cultural Teatro 2, la afamada artista disfrutó cuando el elenco, a través de varios temas, hizo un performance de algunos de los musicales en los que Lynch ha participado.

Con vestuario, coreografía y canto, los artistas en escena recordaron su desempeño en los montajes “Hair”, “Están tocando nuestra canción”, “El beso de la mujer araña”, “Víctor, Victoria” y “Evita”. Esta última la presentó en México en 1981 en el Teatro Ferrocarrilero. Su paisana Anahí Allué hizo una magistral interpretación de “No llores por mí Argentina”.

Luego de recibir un ramo de flores y un reconocimiento de parte de la producción, la cantante declaró que había llorado desde que inició la obra, pero el final fue tremendo.

“Es como si nunca me hubiera ido de México. Hace 31 años que no venía y la gente de aquí abre su corazón para los que venimos de otras tierras, entonces para mí es como si nunca me hubiera ido”, expresó emocionada al subir al escenario.

“Me da mucho placer que alberguen a mis compatriotas: Anahí Allué y Augusto Fraga y Adrián Scaramella. Es un placer enorme haber disfrutado un espectáculo maravilloso al mejor estilo Broadway, pero en México”, subrayó para luego invitar al público a que siempre apoye lo que se presente en este país y hecho por mexicanos.

En charla con la prensa, Valeria Lynch platicó que durante la primera semana que lleva en esta ciudad, se le ha hecho sentir como si estuviera en casa dado el cariño con el que se le ha recibido, pues este sábado en el musical “Mentiras” también se le rindió un tributo.

“’Billy Elliot’ me encantó. El trabajo de hacer ensayo tras ensayo para presentar este homenaje, lo agradezco infinitamente. Antes de venir pensaba si la gente se iba a acordar de mí, dudé bastante, pero tuve la suerte de que un amigo me incitara a viajar”.

Recordó que cuando actuó en “Evita”, alternando con Rocío Banquells, el teatro musical era una novedad. Se trataba de una gran producción siendo que en México y en América Latina no se estaba acostumbrado a esto; no obstante, consideró que hoy en día, en ese renglón, se está a la par de Estados Unidos y Londres.

“Es un género que siempre ha sido subestimado, pero es uno de los más difíciles de encarar porque hay que bailar, cantar y actuar. Se trata de subirse al escenario y estar con todo. Aplaudo que en la actualidad a la gente le guste mucho”.

Informó que a su regreso a su natal Argentina, iniciará los planes para montar, el año próximo, el musical “Sunset Boulevard”. Sin embargo, en caso de recibir una oferta laboral en México, aceptaría de inmediato y se vendría a radicar con su familia.

Incluso, pensaría en llevarse talento mexicano para trabajar con ellos en su país. “Me encantó el trabajo de estos niños, me los llevaría a todos”

Valeria Lynch se presentará este 21 de julio en el Teatro Metropólitan y adelantó que interpretará canciones como “Qué ganas de no verte nunca más”, “Yo sin él”, “Muñeca rota”, “Señor amante”, “Fuera de mi vida” y “No llores por mí Argentina”, por citar algunas.