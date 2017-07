Gloria Gaynor ofrecerá una “disco night” el 7 de septiembre en la Ciudad de México

México.- La cantante Gloria Gaynor, una de las máximas representantes del género disco, ofrecerá de nueva cuenta un concierto en la Ciudad de México, el 7 de septiembre próximo en el Pepsi Center.

Considerada la “Reina de la Música Disco”, la intérprete estará de visita en este país como parte de su gira mundial “Greatest hits tour”, y en la cual sonarán éxitos como “I will survive”, “I can’t take my eyes off you”, “Never can say goodbye” y “I am what i am”.

Gaynor celebrará su cumpleaños con el público mexicano, en la que promete ser una noche inolvidable y una verdadera “Disco Night”, además, de acuerdo con un comunicado de prensa, la cantante tiene preparado un “show” especial para la velada.

Con más de 43 años de carrera musical, 19 discos, innumerable cantidad de reconocimientos a nivel mundial, la cantante es considerada la “Reina de la Música Disco”, y es que a lo largo de su extensa carrera en la música ha logrado trascender y tener el reconocimiento y cariño del público que la ha seguido todos estos años.