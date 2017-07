Mancera propone incorporar a Querétaro a la CAMe

México. Al entregar certificados de Cumplimiento Ambiental a 75 empresas, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa solicitó a las autoridades federales incorporar al estado de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para lograr más avances en materia climática.

“Si nosotros logramos esta incorporación, me parece que sería un avance sustancial. Hacemos la petición formal al gobierno de la República para que analice esto en la Secretaría de Medio Ambiente federal, en la CAMe, y poder incorporar a Querétaro. Me parece que es oportuno, sería importante”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino recordó que esa comisión está conformada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Incluso, consideró que “debiéramos analizar la posibilidad de que se incorporara a Querétaro, porque también por ahí tenemos muchísimos vehículos que vienen de allá y tenemos una zona industrial muy cercana a toda la zona de incidencia de esta comisión”.

Mancera Espinosa expuso que en lo que va de su gestión se han entregado 163 certificados, mientras que en la administración anterior solo 40, y que hasta el momento se han registrado de manera voluntaria al Programa de Auditoría Ambiental más de 800 empresas.

“Esto no pasa en ninguna otra parte del país; eso lo reportamos a la CAMe, pero no tienen estas acciones; todavía nos hace falta y es cuando nosotros hablamos de homologar, todavía tenemos que ir por más”, reconoció.

El mandatario capitalino explicó que contar con un Certificado de Cumplimiento Ambiental representa que las empresas también reciban incentivos en materia de pago de Predial e Impuesto Sobre Nómina.

Las empresas con esta certificación, detalló, instalan paneles solares, ahorran en consumo de agua, llevan a un manejo adecuado de residuos, sustituyen luminarias y fomentan una movilidad sustentable en su sistema de citas, a fin de evitar tránsito en vías primarias.

Ello permite obtener un ahorro anual de un millón 650 mil metros cúbicos de agua potable, equivalente al consumo anual de 14 mil habitantes en la capital y planes de manejo de 17 mil toneladas de residuos sólidos.

Además, reducción en el consumo de 117 millones de kilowatts de energía eléctrica, que equivalen a 53 días de consumo de la red del Metro; menos emisiones y 110 mil toneladas de dióxido de carbono, que equivalen a las que generan anualmente 73 mil 300 vehículos.

En su momento, la secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García, informó que este certificado es un mecanismo eficaz que incorpora voluntariamente a las empresas que invierten y tienen un compromiso a favor de la protección y conservación del ambiente.