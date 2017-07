¿Violencias mediática y simbólica? Nuevo disparate de la ALDF

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

No salgo de mi asombro, se los juro. Cuando creo que la mitología feminista ha llegado a su límite, ésta me sorprende y me demuestra que sus sandeces y sus sinrazones no conocen, al parecer, término alguno.

Resulta que, a finales de mayo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el dictamen, con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 6 y 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Distrito Federal, con el fin incorporar dos “conceptos” de violencia: el de “violencia simbólica” y el de “violencia mediática”.

Según lo expresado en tribuna, el objetivo de esta reforma es reconocer, prevenir y erradicar la violencia que sufren las niñas y las mujeres en los medios de comunicación, bajo el supuesto de que existen conductas que afectan la dignidad de las féminas, al tiempo que pueden incitar a la comisión de delitos y de otras conductas violentas en contra de ellas.

El dictamen define la “violencia simbólica” como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Y la “violencia mediática” es definida como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres”.

Esto en lo esencial, porque hay más galimatías al respecto.

Para colmo, quien cabildeó y sustentó el dictamen fue la diputada priista Mariana Moguel Robles, mejor conocida por ser la hija única de Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por ser la incómoda Presidente del PRI en la Ciudad de México. Ya saben, una de esas políticas “hijas de mami” que viven de la pose de “empoderadas” y “feministas”.

Por supuesto que dicha reforma es una porquería, empezando porque carece hasta de la más elemental técnica legislativa, como casi todas las normas jurídicas que se han gestado al calor de la mitología feminista. Nunca me cansaré de repetir esto: desde hace varios lustros, nuestro Derecho está siendo contaminado por la mitología feminista, dada la pasividad, la ignorancia o la complicidad de nuestros legisladores.

Por el principio. Una buena norma jurídica es aquella que no se presta a discrecionalidad alguna en su comprensión, ni en su aplicación. Es aquella que emplea un lenguaje claro, al tiempo que establece relaciones causales nítidas y aplicables a casos de la vida real. Una buena norma jurídica debe evitar al máximo la subjetividad: se trata, pues, de generar seguridad jurídica para los gobernados, no de someterlos a criterios ambiguos fácilmente prostituibles.

Así, pues, si el legislador dice, en un código penal, que incurre en el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra, y una ley de salud establece que se pierde la vida cuando se presenta la muerte cerebral, la ausencia completa y permanente de conciencia, y la ausencia de los reflejos del tallo cerebral, tenemos mucha materia objetiva para determinar si una persona fue, o no fue, privada de la vida. Además, hay un sinfín de aparatos, indicadores y procedimientos para realizar mediciones objetivas de fenómenos objetivos.

¿Cumple con estos requisitos de técnica legislativa la susodicha reforma? ¡No, tajantemente no!

Las referidas (y malas) definiciones de “violencia mediática” y “violencia simbólica” no sirven para el mundo del Derecho Moderno, un Derecho que debe ser axiomático (basado en enunciados claros y evidentes), apodíctico (necesaria y contundentemente válido) y algorítmico (generador de instrucciones fijas y unívocas). Las “conceptos” de violencia en comento sólo se prestan a la aplicación caprichosa de criterios distintA ver, un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de “La Reata”, esa luchadora cachonda que salía en el programa El Mañanero, que conducía Víctor Trujillo en su personaje de “Brozo”? ¿Han visto a las jóvenes estilizadas y súper entalladas que suelen dar las noticias climatológicas en varios espacios noticiosos?

Bien, yo les pregunto a ustedes, mis amables lectores: con base en las “definiciones” arriba citadas, ¿esas mujeres están siendo sometidas a “violencia mediática y simbólica”? ¿Sancionamos y cancelamos, entonces, a todos los programas televisivos (incluidos los radiofónicos internáuticos) que “explotan” a las mujeres a partir de los “estereotipos de belleza” que ellas encarnan, representan y reproducen?

¿Les digo una cosa? Las primeras que se opondrían a la aplicación de ese criterio, criterio por demás estúpido, serían las propias mujeres “explotadas”, “cosificadas” y “mercantilizadas”.

Supongo que buena era la paga que se llevaba Ingrid Brans, alias “La Reata”, en El Mañanero, y, gracias a su trabajo en este programa, consiguió muchos y jugosos contratos. Uno de ellos nada más ni nada menos que con la revista PlayBoy, que ciertamente no paga tres pesos por sus desnudos artísticos.

¿Para darles gusto a las feministas y a los legisladores “políticamente correctos”, como Mariana Moguel Robles, debemos prohibirles a las mujeres “alienadas por el patriarcado y la cultura machista”, que dejen de ganar los miles y miles de pesos (o dólares) que les permiten a estas mujeres acceder a una vida holgada?

¡Carajo, pero cuánta tontería! ¿Por qué tenemos que soportar tanta sandez?

Pues entonces pongámonos “radicales” y condenemos a la mismísima Mariana Moguel Robles con base en su propio criterio. ¿Recuerdan cuando contrajo nupcias, en enero de 2013, con el ex diputado federal priista Francisco Ramos Montaño?

¿Recuerdan todo el show que se armó para la ocasión? Boda espectacular a la que se le dio una amplia cobertura mediática. Y todo para que se divorciara antes de cumplir el año de casada.

Bueno, pues resulta que Mariana se casó “por la Iglesia” (la Católica), cuyo rito del matrimonio supone hacer votos que son sumamente estereotípicos, y que reproducen patrones, íconos y signos “patriarcales, machistas, misóginos, falocráticos, androcéntricos y bla bla bla”.

¡Ah, y se casó “de blanco”, no lo olviden! Ese símbolo de la “pureza”, de la “virginidad”, de la “castidad”, del “sello de garantía vaginal”, con toda la carga valorativa que todo esto implica dentro de la mitología cristiana.

¿Será que, en enero de 2013, Mariana Moguel Robles no era feminista y ahora ya lo es? No entiendo, de plano. En fin, supongo que es parte del absurdo. Vaya, no importa.

El asunto aquí es que si tuviéramos que aplicar los dizque conceptos de “violencia mediática” y “violencia simbólica” que recién ha aprobado la ALDF, tras cabildeo de Mariana Moguel Robles, tendríamos que condenar y reducir al silencio a prácticamente a todos los medios. Sí, a eso se le llama “reducción al absurdo”.

¿Por qué tenemos legisladores que no piensan lo que proponen ni lo que votan?

¿De veras creerán los asambleístas que, con sus propuestas insulsas y bobas, van a cambiar la realidad de las mujeres “oprimidas por el patriarcado y la violencia machista”?

Colofón para mis queridas amigas mujeres: si quieren cambiar la “realidad que las oprime”, comiencen por pensar muy bien con quién se acuestan, con quién se casan (o se juntan) y con quién se reproducen. Ya ven cómo hay mujeres que, antes del año de casadas, se divorcian porque no supieron elegir bien a su pareja.

Y con su permiso, yo me retiro a ver La Rosa de Guadalupe, esa divina serie de Televisa que nos enseña amorosamente el enorme poder del matriarcado mexicano. Al término del capítulo, le rezaré a “La Virgencita” para que nuestros asambleístas dejen de hacer leyes idiotas y mejor regulen correctamente el sexo-servicio en la Ciudad de México. Amén.