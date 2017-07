Presidente de Colombia hace llamado a la unidad nacional

Bogotá.- Un llamado a la unidad nacional y superar la polarización que vive la sociedad colombiana, hizo hoy el presidente Juan Manuel Santos, al instalar las sesiones ordinarias del Congreso para el periodo 2017-2018.

El mandatario pidió a los colombianos “superar la polarización, el negativismo, la confrontación y la difamación, que contaminan el espíritu nacional”.

En la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, Santos recordó que en septiembre próximo visitará el país el Papa Francisco y dijo que el pontífice viene precisamente para invitar a dar el primer paso y dejar atrás los odios.

“Yo los invito hoy –con mi mano abierta, con mi corazón abierto, sin rencores ni recriminaciones de ninguna clase– a que dejemos a un lado, a que superemos, la polarización”, manifestó.

El Papa Francisco “nos visitará en menos de dos meses y viene para invitarnos precisamente a eso, a que dejemos atrás las diferencias y demos ‘el primer paso’ para la reconciliación entre los colombianos, para que todos empujemos en la misma dirección, que no es otra que el progreso, el desarrollo y la paz de Colombia”.

“Por eso los convoco a que, como sociedad, caminemos juntos sobre nuevas bases: no más negativismo, no más confrontación, no más difamaciones –que contaminan el espíritu nacional–, sino optimismo, acercamientos, respeto por las diferencias, generosidad, amplitud de espíritu”, agregó.

El Presidente de Colombia pidió aprovechar las oportunidades que ofrecen el fin del conflicto con las FARC, la estabilidad de la economía y los avances en el cierre de las brechas sociales.