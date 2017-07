“El Ojos” de Tláhuac y la ceguera de Mancera

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Ha sido la nota dominante de todos los noticieros, de todos los medios de comunicación impresos y electrónicos. Las redes sociales no dejan de subir material escrito, fotográfico y videográfico sobre el particular.

Fuerzas federales abatieron hasta la muerte a “El Ojos”, líder del Cártel de Tláhuac, organización delictiva dedicada al tráfico de droga, a la extorsión, al secuestro y al asesinato en cuatro delegaciones de la Ciudad de México: Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa.

La red criminal encabezada por Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, comprende un vasto territorio de la capital e involucra a muchas personas, desde bicitaxistas que se dedican al halconeo hasta colocadores de droga en instituciones educativas (como la UNAM-CU), pasando por extorsionadores, secuestradores y matones. Una red delictiva demasiado grande como para que no ser vista por las autoridades capitalinas. Digamos, por ello, por las “ineptas” autoridades capitalinas.

El operativo corrió a cargo, básicamente, de la Marina y de la Policía Federal. La policía capitalina sólo sirvió “de apoyo”, porque, durante años, de poco ha servido en las delegaciones mencionadas.

Insistamos en el punto: fueron fuerzas federales las que abatieron a la cabeza de la organización delictiva que ha venido operando, durante varios años, en Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa.

Por supuesto que la gente está sumamente encabronada con el gobierno de chocolate de Miguel Ángel Mancera, quien despacha y cobra como Jefe de Gobierno de esta dolida ciudad. La gente está molesta, con justa razón, debido a la irresponsabilidad y la ineptitud de Mancera, quien ha dicho una y otra y otra vez que en la Ciudad de México no hay presencia del crimen organizado ni de cárteles.

De hecho, varios noticieros televisivos han estado pasando, a manera de incómodo recordatorio, compendios de las patéticas declaraciones que Mancera ha emitido en tal sentido. Necio el hombre: no, no hay crimen organizado; no, no hay cárteles de drogas.

Todo mundo recuerda que, a penas a inicios de mayo de este año, Mancera se tuvo que someter a las evidencias, para reconocer a regañadientes que la Ciudad de México “es un centro donde puede haber logística o reforzamientos financieros” del crimen organizado y del narcotráfico.

Fue lo más que llegó a reconocer nuestro incompetente Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¿Será que Mancera no sabe lo que es el “crimen organizado”? ¿Será que Mancera no sabe lo que es un “cártel”? ¡Pero si Mancera es Doctor en Derecho Penal y hasta se ufana de ello!

Lo recientemente acontecido en Tláhuac nos demuestra, una vez más, que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha sido y es un gobierno inepto e incompetente, que no ha logrado brindarnos un servicio satisfactorio de seguridad pública y que, además, nos miente con respecto a la situación que guarda nuestra ciudad.

Mancera es un gobernante ineficaz y cínico. También lo son sus oficinistas, todos ellos apuntados para sucederlo. Además, Mancera es ineficaz y cínico por partida doble, porque debemos recordar que él fue Procurador de Justicia durante la gestión del esfumado Marcelo Ebrard. Desde esa posición privilegiada, Mancera contó con mucha información útil sobre la dinámica delictiva de la Ciudad de México, y, por ello, debió haber formado cuadros profesionales para llevar a cabo acciones de inteligencia institucional, en sistemática convergencia con la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Entonces? ¿Qué pasó?

¿Qué labores de inteligencia realizó, en Tláhuac, Miguel Ángel Mancera mientras fungió como Procurador capitalino, y cuáles ha realizado como Jefe de Gobierno?

¿Mancera se habrá enterado de que, la tarde del 23 de noviembre de 2004, 300 habitantes de San Juan Ixtayopan (Tláhuac) agredieron a tres agentes de la hoy extinta Policía Federal Preventiva (PFP) que estaban investigando actividades de narcotráfico, siendo que dos de ellos fallecieron?

Dado este sonadísimo y aciago antecedente, ¿Mancera no se abocó a profundizar y robustecer las acciones de inteligencia en la Delegación Tláhuac?

¿No se supone que Mancera es muy versado en las materias de seguridad pública y de procuración de justicia? ¿Sus promesas de campaña en estas dos materias ya se desdibujaron a estas alturas de su fallido sexenio?

¿Por qué, en la Delegación Tláhuac, creció la delincuencia como lo ha hecho, al grado de formar un cártel local ante la mirada indolente (quizá cómplice) de las autoridades capitalinas?

¡Increíble!

Ni Mancera ni sus oficinistas fueron capaces de ver el nacimiento y el crecimiento del terrible grupo delictivo La Unión Tepito, como tampoco lograron ver la génesis y el fortalecimiento del Cártel de Tláhuac.

La ceguera de Mancera es vergonzosa para él y lastimosa para la sociedad capitalina. Este personaje sólo tiene ojos para su candidatura presidencial, porque es tan impúdico que incluso cree que, pese a su notoria y probada ineficacia, puede aspirar “a la grande”.

Un tipo inepto como Miguel Ángel Mancera debe alejarse pronto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y no para aspirar a la Presidencia de la República, sino para extinguirse políticamente.