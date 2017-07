Bobby Pulido recibe fuertes críticas por exhibir a fan “sin ropa interior” (+foto)

México. El cantante Bobby Pulido fue duramente criticado por publicar en su Instagram la fotografía de una seguidora en la que aparentemente no lleva puesta ropa interior.

“Quién dijo que no tengo pegue”, escribió el cantante en la imagen que lo muestra a él sobre el escenario mientras la mujer intenta subir para llegar hasta su ídolo.

“Por qué no mejor subiste el video donde la ayudas”, reprochó un usuario de redes sociales al cantante, quien se molestó ante los cuestionamientos y respondió: “Si hubiera subido el video, me hubieran criticado por haber subido su cara. Si juzgas. Por eso escribes. Todos quieren ser protagonistas. Lo más curioso es que la fan no se ha quejado”.