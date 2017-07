Difunden retrato de implicado en desaparición de española Pilar Garrido

México. La Procuraduría de Justicia Tamaulipas difundió el retrato hablado de uno de los sujetos implicados en la desaparición de la española Pilar Garrido.

La imagen se elaboró con base en las declaraciones que proporcionó el esposo de la mujer, quien aseguró que se trata de un joven de 15 o 16 años de edad, delgado y de tez morena oscura.

De acuerdo con la versión del marido de la mujer, la pareja viajaba con su hijo de un año a Ciudad Victoria, tras pasar unos días en la playa, cuando fueron interceptados por dos hombres armados.

El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que no está claro que los delincuentes fueran por Garrido, de 34 años y de origen valenciano, porque según su esposo, la intención inicial era la de robar el vehículo.

No obstante, cuando la pareja les dijo a los dos criminales que llevaban a su hijo de un año, le apuntaron con el arma a la mujer y se la llevaron, y dejaron en la zona al esposo con el menor.

El estatus jurídico para la investigación es el de “persona no localizada”, porque no se puede considerar un secuestro dado que, hasta el momento no ha habido una petición de rescate, lo que resulta muy poco común en casos similares.

El 19 de julio, la Fiscalía de Tamaulipas informó que desde que tomó conocimiento de la desaparición de Garrido -la denuncia se realizó el 3 de julio-, se han desplegado seis operativos de búsqueda y se han recorrido cuatro localidades de Soto La Marina y Abasolo.

La búsqueda se lleva a cabo en colaboración con las policías Federal e Investigadora de Personas no Localizadas de Tamaulipas y con la Coordinación Estatal Antisecuestros.

Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México: entre enero y mayo se han registrado 686 homicidios y 105 secuestros, de un total de 568 acontecidos en el país en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con datos oficiales.

