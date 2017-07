Por Carlos J. Pérez García

A veces nos podrán exigir “la” verdad o indicarnos cuál es “la neta” con toda precisión (o sea, la mera verdad). Pero, de hecho, en temas delicados suele haber varias verdades… hasta una para cada quien de acuerdo a sus intereses.

Está claro que nadie va a tener toda la razón, sino sólo partes de ella según el ángulo. En general creo que debemos escuchar y ceder en alguna medida, salvo las excepciones de grandes delincuentes cuyo castigo tiene que servir de ejemplo. Bueno, no todo será cierto ni existen verdades absolutas, aunque nos queda avanzar con los datos y los políticos menos malos que estén a la mano.

En México, ‘Corrupción’ es una palabra de la cual se ha llegado a abusar no sólo porque muchos la invocan con sus acciones y omisiones, sino también porque muchos más la usan para todo y para todos, ya sea que esté justificada o no. Oigan, no todos los políticos —ni siquiera nuestros adversarios— vienen a ser corruptos.

Entre los que sí son, sin embargo, es usual que se hagan los tontos y traten de desviar la atención, alegar inocencia y mostrarse como víctimas o enemigos de la corrupción… Igual, sus cómplices o protectores les proporcionan coartadas o leyes confusas e investigaciones mal hechas en aras de la impunidad. Esto produce desánimo y desencadena nuevos o peores casos de corrupción.

Los que se pasan de listos piensan que todo se va a olvidar, aunque el costo sea enorme para muchos otros y, cada día más, para ellos mismos. Nunca será fácil calcular lo que cuesta la pérdida de vidas humanas por la corrupción o negligencia, ni tampoco el sacrificio de millones de mexicanos que se desarrollan por debajo de su potencial sin buenos servicios educativos y de salud. A su vez, claro, se desbordan graves efectos negativos al caer la gobernabilidad.

Coincido en que nada erosiona la confianza en las instituciones como la corrupción y la impunidad, sobre todo a raíz de la visibilidad que ha surgido con el proceso democratizador del país (J. Woldenberg, Reforma, 6/VII). Hoy denuncian más los medios o los partidos que compiten, pero aún se quedan muy atrás las secuelas de esas demandas.

El uso político de la corrupción (real o supuesta) ayuda y estorba en los esfuerzos contra ella e incluso, como torpe contraofensiva, se ha tratado de desacreditar la participación ciudadana. Los peores políticos piensan que la ciudadanía los va a hacer polvo, aunque es ésta la que puede salvar a la política y a los políticos en general.

Fíjense, es vital la participación cada vez mayor de la sociedad civil en áreas hoy gubernamentales, pero no como un invitado incómodo que sirva para legitimar, sino como igual y corresponsable en educación o seguridad o sistemas anticorrupción que tengan consecuencias (más allá de leyes o comisiones) y que sean eficaces con lo que hay (E. Moctezuma, El Universal, 14/VII).

En los medios, o fuera de ellos, activistas como Denise Dresser demandan que los corruptos “lo pierdan todo”, y así las reacciones de éstos tienden a ser más violentas (Reforma, 10/VII). Da la impresión de que quisieran que el régimen se derrumbara, para volver a empezar a partir de sus cenizas.

Aun con elecciones apretadas, en lo partidos sin amplio respaldo popular sus líderes interpretan que “todo va bien” y sigue la fiesta en paz. Pero se equivocan, tal como se ha visto a lo largo de la historia latinoamericana (R. Newell, 13/VII).

A las tragedias por la adversidad y la corrupción tratan de ponerles buena cara y, si se puede, dedicarles una sonrisa… aunque sea de nervios o cinismo. Encontrar “el lado positivo”, pues (R. Delgado, Reforma, 15/VII). Al último socavón ya habrá alguna nueva bronca que lo tape, y “son tantos los problemas que ni modo de intentar resolverlos todos”, según funcionarios y legisladores.

Tenemos, de verdad, un Estado que es muy bueno para ayudar y perdonar a los buenos amigos leales, pero bastante malo para otorgar seguridad, protección y servicios al ciudadano común. Es un Estado incompetente y de trato disparejo que cada año promete más y más, aunque ni siquiera hace bien lo básico.

También se aprecia un Estado de todos, con el que vamos a hacer frente a quienes quieren destruirlo por acción u omisión, o quizá regresarlo al autoritarismo y la discrecionalidad de los caudillos (J. Chávez Presa, El Universal, 15/VII).

Se requiere, así, un Estado menos obeso y más fuerte, que no sea tan chueco o descentrado sino más capaz o calificado. Y, ojo, la izquierda populista busca “la salida fácil y rápida con un líder que dice entender” al pueblo, destaca C. Elizondo (Excelsior, 6/VI).

¿Acaso la sociedad hace como que se preocupa, en tanto que los políticos hacen como que gobiernan? Con tantas reformas nunca se modificó la estructura del poder… los mismos siempre acaban ganando, y los cambios para construir un país distinto no van a venir de quienes no lo quieren. ¿Podrán venir de la sociedad a pesar de las diferencias entre quienes la integran? (L. Rubio, Reforma, 16/VII).

A esta pregunta, la respuesta de un servidor es afirmativa, si bien se necesitan liderazgos que convenzan y logren conjuntar intereses y estrategias, al igual que estímulos a acciones inteligentes y de fondo a diversos niveles. Nada fácil, pero creo que así va a ser… deveras.

* EL FUERO ESTÁ MUY lejos de su propósito original, y deberá ser acotado o eliminado. Aquí un ciudadano tanteaba cuál sería el problema de que los legisladores y el gobernador no tuvieran fuero como cualquiera de nosotros, que ni delinquimos ni estamos en la cárcel. Bien, si al quitarlo se generan acusaciones falsas por motivos políticos, podrían ser desechadas y desalentadas como tales.

* NO ES UNA ECUACIÓN sino una simple cifra, pero nos sirve para resaltar algo fundamental. Miren, me cuentan que le preguntaron al gran matemático árabe Al-Khawarisimi sobre el valor del ser humano, y respondió:

Si tiene ética, entonces su valor es = 1.

Si aparte es inteligente, agréguele un cero y su valor será = 10.

Si con su esfuerzo se ha vuelto rico, súmele otro 0 y resulta = 100.

Si, por encima de todo ello, es una bella persona, añádale otro 0 y su valor será = 1000.

Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá también todo su valor pues sólo le quedarán los ceros. Así de sencillo.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral