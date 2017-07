Fortalece SAGARPA programa de inspección sanitaria contra riesgos a la producción alimentos durante periodo vacacional

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), fortaleció el programa de inspección en las 61 Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA), ubicadas en 16 puertos marítimos, 26 aeropuertos y 19 puntos fronterizos, debido al periodo vacacional de verano.

Lo anterior, con la finalidad de evitar el ingreso de mercancías que pudieran ser portadoras de plagas o enfermedades no existentes en el país y que implicarían afectaciones a la producción de los alimentos que se consumen en México.

Los viajeros deben tener conocimiento de que los productos derivados de plantas o animales sin la certificación de los organismos sanitarios del país de procedencia, ponen en riesgo la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera de México, así como a los alimentos que llegan a la mesa de todos los mexicanos.

Para llevar a cabo con éxito estas labores, es indispensable la colaboración de la sociedad, quien debe informarse previamente a su viaje y declarar en los puntos de ingreso al país los productos que trae consigo.

Por lo anterior, con el propósito de evitar que las personas que provienen del extranjero tengan contratiempos en su ingreso a México, el SENASICA ofrece diversas herramientas para que se informen sobre los productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero que pueden o no deben ingresar al país.

Para ello se cuenta con la aplicación móvil “Qué T Traes”, donde las personas tienen la oportunidad de conocer fácilmente los productos que pueden o no ingresar al país, y obtendrán información útil para su viaje como líneas de emergencia, estatus de su vuelo, clima, divisas, atractivos turísticos y mapas de transporte de las ciudades que visitan en el mundo.

Adicionalmente, en la página electrónica del SENASICA http://bit.ly/1MWb1y1 los usuarios pueden consultar el listado completo de los productos que no tienen restricciones para transportar libremente, los que sí las tienen, así como los que están definitivamente prohibidos para su ingreso al territorio nacional.

Con el objetivo de apoyar a los residentes de los Estados Unidos y Canadá que en este periodo vacacional acuden a nuestro país para visitar a familiares y amigos, el SENASICA colabora en la Guía Paisano que edita el Instituto Nacional de Migración (INM).

En el documento electrónico https://www.gob.mx/cms/uploads/atta chment/file/230072/Guia-Paisano-verano-2017.pdf podrán encontrar información sobre el ingreso de mascotas (perros y gatos), así como las recomendaciones para ingresar mercancías agroalimentarias de provenientes de EUA y Canadá.

Los productos “permitidos” son aquellos que puede ingresar el pasajero para uso personal si vienen en empaque íntegro, con el sello de la autoridad sanitaria del país de origen y si el Oficial de Sanidad, Agropecuaria, Acuícola y Pesquera no detecta riesgo sanitario alguno.

Entre estos productos se encuentran tabaco para fumar, café tostado, especias envasadas o empaquetadas, hierbas secas medicinales, frutas y legumbres en conserva o cocidas, y frutas secas.

Por el contrario, los productos “prohibidos” son aquellos que representan un alto riesgo sanitario, entre ellos alimentos de elaboración casera; alimentos o premios para mascotas con contenido de origen rumiante; harinas de origen animal; quesos frescos; carne de cerdo, ave, res, fresca, enlatada, refrigerada o congelada; crustáceos crudos o secos en cualquier presentación; tierra, plantas, flores, paja, heno o palma.

Por su parte, los productos “regulados” son los que tienen que cumplir con los requisitos establecidos en los Módulos de Consulta de Requisitos Zoosanitarios, Fitosanitarios y de Sanidad Acuícola para la Importación, con el fin de ingresar a nuestro país.

Estos productos son cárnicos que provengan de plantas autorizadas por la SAGARPA; animales vivos, material vegetal propagativo (semillas, bulbos, esquejes, etc.), granos y cereales secos, flores cortadas y plantas, frutas y verduras frescas, y vacunas o biológicos de alguna enfermedad que no existe en México, trofeos de caza y pieles no terminadas, sin curtir, entre otros.

Además, para verificar la categoría de otros productos no enlistados en este boletín, los usuarios pueden consultar la dirección electrónica http://bit.ly/1MWb1y1

Para las personas que viajan con mascotas, el SENASICA invita a informarse sobre los requisitos que deben cumplir, a fin de realizar el trámite de ingreso sin contratiempos, para lo que se pone a su disposición la página https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf

www.gob.mx/sagarpa