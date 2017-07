¿Miedo a que te abandonen?

Es una fobia autodestructiva

Lisa Fritcher, VeryWell / Trad.: Alfonso López-Collada

El miedo al abandono o al rechazo puede generar estrés y ansiedad enormes. Entérate de lo que hay detrás de este temor, cómo manejarlo y tener relaciones más saludables.

Aunque oficialmente no es una fobia, el miedo al abandono es tal vez una de las “fobias” más comunes y dañinas de todas. La gente con miedo al abandono puede tender a presentar conductas compulsivas y patrones de pensamiento que sabotean sus relaciones, hasta que acaba precisamente en ese abandono tan temido. Este miedo puede ser devastador, pero –como en tantas cosas– comprenderlo es el primer paso para solucionarlo.

El miedo al abandono es un fenómeno psicológico complejo. Se le entiende desde varias perspectivas. Incluso es un síntoma central del trastorno de la personalidad limítrofe. Aquí te ofrecemos algunas teorías, modelos y escenarios útiles para entender y tratar de ayudar a la gente presa del miedo al abandono.

Constancia del objeto

En la teoría de las relaciones de objeto derivada del análisis freudiano, “objeto” se le llama a una persona, una parte de una persona o a cualquier cosa que de alguna manera simboliza al sujeto o al “otro”. El carácter constante del objeto es ese concepto perdurable que, incluso cuando no podemos ver a alguien, no cambia fundamentalmente. En esto consiste la “permanencia del objeto” estudiada inicialmente por el psicólogo evolucionista Jean Piaget. Los niños pequeños aprenden que mamá o papá van a trabajar y luego vienen a casa. Ni padre ni madre dejan de amar al pequeño sólo porque se separan unas pocas horas. Mientras tanto, el infante desarrolla un objeto interno, representación psicológica del padre o la madre, que durante su ausencia, satisface su necesidad infantil de contacto.

Esa constancia del objeto generalmente se desenvuelve antes de los tres años. A medida que los infantes crecen y maduran, los lapsos de separación se alargan y frecuentemente son causados por los niños mismos cuando va a la escuela o pasan el fin de semana en casa de alguna de sus amistades. Un niño con una sana constancia del objeto comprende que las relaciones importantes no se afectan con la separación temporal.

La constancia del objeto puede ser interrumpida por eventos traumáticos. La muerte o el divorcio son causas frecuentes, pero incluso las situaciones que parecen relativamente intrascendentes para los adultos involucrados, pueden afectar a los niños desarrollando su comprensión crítica. Por ejemplo, una niña con padres militares, o con padres que tienen poco tiempo para estar con ella, o padres negligentes, también puede estar en riesgo de caer en una presencia permanentemente interrumpida.

Arquetipos y mitología

La mitología está llena de historias de enamorados abandonados o rechazados –sobre todo mujeres– que se dedicaron en cuerpo y alma a sus parejas sólo para ser enfrentar la soledad cuando el amor de su vida les deja para irse a conquistar el mundo. Algunos psicólogos, como Carl Jung, afirman que estos mitos y leyendas han pasado a ser parte de nuestro subconsciente colectivo. En algún nivel primario todos hemos asumido ciertos arquetipos e historias y los integramos a la visión del mundo que compartimos con nuestros congéneres.

Cada quién tiene además un mito personal, uno que no es compartido con los demás y que habita en lo más hondo de nuestro pecho y nuestro ser. Este mito personal está formado por nuestras interpretaciones del inconsciente colectivo, matizadas por nuestras vivencias personales. Desde este punto de vista, el miedo al abandono es un conflicto asentado en lo profundo de nuestro ser, y su severidad cambia al compás de nuestros recuerdos personales.

Experiencias previas

Los eventos de nuestro pasado son los detonadores de muchas de nuestras. Aún si la integridad de tu objeto está intacta y no te han afectado los mitos o arquetipos, pudieras haber sido abandonado en algún punto de tu vida. Para cuando somos adultos, la mayoría de nosotros hemos enfrentado la muerte de algún ser querido. Los amigos se alejan. Las relaciones llegan a un fin. Se dan transiciones cuando termina la preparatoria o la carrera, la gente empieza a casarse y sus recién nacidos son la nueva prioridad. Aunque la mayoría de nosotros nos adaptamos al cambio de circunstancias, no es raro que nos atoremos en el proceso por envidia. Si has atravesado por un evento de abandono repentino y traumático, como perder a alguien por causas violentas o trágicas, podrías ser más susceptible a este miedo de que te abandonen.

El efecto en las relaciones

Antes de revisar los patrones de conducta de quienes tienen miedo al abandono, veamos la manera típica de que puede evolucionar una relación. Es especialmente válida en las relaciones románticas, pero hay muchas similitudes también en las amistades cercanas.

Conocimiento mutuo – En este punto te sientes relativamente a salvo. Todavía no has invertido emocionalmente en la otra persona, así que sigues con tu vida mientras disfrutas pasando el tiempo con quien has elegido. La Luna de Miel – Es cuando eliges comprometerte. En esta fase deseas y decides no ver los signos de advertencia, simplemente porque te llevas bien. Empiezas a pasar mucho tiempo con tu amistad y comienzas a disfrutar de la seguridad que eso te proporciona. La verdadera relación – La fase de Luna de Miel no es eterna. Sin importar cuán bien se lleven dos personas, la vida real siempre se interpone. La gente se enferma, tiene problemas familiares, comienza a trabajar en horarios demandantes, tiene problemas económicos y necesita tiempo para sacar sus pendientes. Aunque es una etapa muy normal y positiva en una relación, puede ser aterradora para quienes sufren del miedo al abandono porque tienden a interpretar todo como signo de que la otra persona se está alejando. Si tú tienes este miedo posiblemente luches internamente contra ti y te esfuerces por no expresar tus preocupaciones por temor a parecer aferrado. La ofensa – Las personas somos humanas. Tenemos fobias y estados de ánimo y cosas en la cabeza. Sin importar cuánto nos importe alguien, no podemos ni debemos esperar que otra persona nos tenga siempre en mente, ni tenerla nosotros. Sobre todo cuando termina el período de luna de miel, es inevitable que ocurra una aparente disminución afectiva que generalmente se aparece en forma de un mensaje de texto que no es respondido, una llamada no regresada o una petición de soledad por unos cuantos días.

¿Qué sigue?

Para quienes sufren el temor del abandono, esto representa un punto de quiebre. Si tú lo tienes, muy posiblemente estés completamente convencida de que el alejamiento es síntoma de que tu pareja ya no te quiere. Lo que sigue está determinado casi totalmente por el miedo al abandono, su severidad y el estilo favorito que tenga la víctima para enfrentar este problema. Hay gente que lo maneja volviéndose aferrada y exigente, insistiendo en que su compañero le demuestre su amor brincando, haciendo piruetas y todo lo que se le pida. Otras huyen, rechazando a su pareja antes de que ésta les rechace. Y otras más sienten que la disminución de intensidad en la relación su culpa e intentan transformarse en la compañía perfecta, en una misión heroica para evitar que su contraparte se vaya.

En realidad, la mentada disminución de intensidad casi nunca lo es. Como ya se dijo, la gente simplemente es gente, y a veces hace cosas que sus amistades o amores no entienden. En una relación sana tal reducción puede incluso no ser reconocida como tal. La pareja puede simplemente reconocerla como lo que es, una reacción normal que tiene poco o nada que ver con la relación; o el compañero puede sentir que le falta atención, pero manejar esto con una conversación calmada o una breve discusión. De cualquier manera, la importancia de una falta de atención no merece ser elevada a un nivel tan alto como para ser la explicación única y fatal de los sentimientos de la pareja.

El punto de vista de la contraparte

Desde el punto de vista de tu pareja, tu cambio repentino de personalidad parecerá venir de otro planeta. Si no padece del miedo al abandono, posiblemente no tenga la más mínima idea de por qué tú, que antes tenías seguridad y serenidad, de repente te pones aferrada y exigente, asfixiándole con sus atenciones o de plano yéndote.

Igual que con las fobias, es simplemente imposible hablar o razonar con alguien para sacarle de su miedo al abandono. No importa cuántas veces trate tu pareja de darte seguridad, nada más no será suficiente. Llegará el punto en que tus patrones de conducta y la imposibilidad de consolarte le alejarán y te plantarán –irónicamente– en el final que más temías.

Enfrenta tu miedo al abandono

Si tienes un miedo moderado al abandono y lo controlas bien, hasta puedes tomar sus riendas simplemente informándote sobre tus tendencias y aprendiendo nuevas estrategias conductuales. Para la mayoría de la gente, sin embargo, el miedo al abandono tiene sus raíces en problemas profundos que difícilmente descubrimos solos. Seguido se requiere de la ayuda profesional para trabajar este miedo y construir la confianza en nosotros mismos, indispensable para realmente cambiar por medio de pensamientos y conductas.

Aunque es imperativo tratar el miedo, también es esencial crear un sentimiento de pertenencia. Más que enfocar toda tu energía y empeño en un solo compañero, enfócate en armar una comunidad. No hay una persona que pueda resolver sola todos tus problemas, ni satisfacer todas tus necesidades. Pero un grupo sólido de amigos cercanos pueden jugar cada uno un papel importante en nuestras vidas. Mucha gente que tiene miedo al abandono afirma que nunca sintieron que tenían una “tribu” o una “pandilla” cuando estaban creciendo. Por la razón que sea siempre sintieron que eran “la otra” o se desconectaban de quienes les rodeaban. Pero la buena noticia es que nunca es tarde.

Sea cual sea la etapa en la que está tu vida, es importante rodearte con otra gente que piense como tú. Haz una lista de tus pasatiempos, pasiones y sueños; luego encuentra a otros que compartan tus intereses. Si bien es cierto que no todo mundo que los comparte se volverá tu amigo íntimo, los pasatiempos y sueños son una excelente base para construir una sólida red de apoyo. Trabajar en tus pasiones también te ayuda a construir la confianza en ti misma y la convicción de que eres suficientemente fuerte para enfrentar lo que la vida te ponga enfrente.

Fuente: Sonoma State University.

Teoría de las relaciones de objeto. https://web.sonoma.edu/users/d/daniels/objectrelations.html