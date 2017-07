Piden comparecencia del jefe delegacional de Tláhuac

México.- El asambleísta Juan Gabriel Corchado Acevedo se pronunció a favor de solicitar la comparecencia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, para que explique la situación en que se encuentra esa demarcación.

Luego de los hechos donde fuera abatido el líder de una banda delictiva que operaba en la demarcación, el diputado local de Nueva Alianza consideró que si el actual delegado ya no se siente en posibilidad de gobernar la demarcación, debería solicitar licencia.

Sostuvo que en caso de que funcionario delegacional tuviera información que no pudiera ser pública, “de cualquier manera podría darse una reunión a puerta cerrada para no interferir en el proceso de investigación”.

El legislador local indicó que Salgado Vázquez debe dar explicaciones sobre cómo se empoderó dicha banda en esa delegación, por qué nunca denunció su presencia y cómo pudo operar con toda impunidad, sin que ninguna autoridad haya actuado en consecuencia.

Además, dijo, debe informar sobre las medidas que se tomarán para resguardar la seguridad de los ciudadanos, sobre todo porque después de la caída del principal líder de esa banda delictiva, es de esperarse el reacomodo que pudiera derivar en más hechos violentos.

Aclaró que no se trata de una “cacería de brujas” pero es importante que el delegado hable de la situación en Tláhuac, particularmente en un tema delicado como la seguridad, pues “cuando se pierde la seguridad se pierde todo; no existe aquello de que en todo lo demás estamos bien, y solo en seguridad fallamos, eso no puede ser”.

Ntx.