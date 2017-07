Sheinbaum no quiere deberla al dedo divino

Por Rubén Cortés.

Morena va a definir por encuesta su candidatura para Jefe de Gobierno en 2018. Aun con su inclinación por las decisiones autoritarias, AMLO entendió que sería un desatino aparecer en público como contrario a las aspiraciones ya fuera de Claudia Sheinbaum, Martí Batres o Ricardo Monreal.

La indudable favorita en las preferencias de AMLO, la delegada en Tlalpan, se encargó de hacer saber la decisión de su jefe. “En Morena se va a decidir por encuesta la candidatura a la CDMX”, dijo Sheinbaum al insistir en que ella es la mejor opción para obtener la candidatura.

Sin embargo, los sondeos no dan razón a Sheinbaum: va en último lugar. En realidad era a ella a quien más habría beneficiado la decisión por dedazo, ya que cuenta con aprecio especial de AMLO, no sólo por afectos personales y políticos, sino por su historial de eficacia en las tareas que le ha encargado.

Como secretaria de Medio Ambiente en el GDF (2000-06), Sheinbaum fue la responsable del plan más importante de AMLO: los segundos pisos del Periférico, un proyecto millonario del cual continúan resguardados los detalles.

También fue la secretaria de Patrimonio Nacional del “gobierno legítimo” que inventó AMLO después de que perdió la presidencia por 244 mil votos. Todavía en 2012, cuando AMLO se veía de nuevo en Los Pinos, adelantó que Sheinbaum sería su secretaria de Medio Ambiente.

Es decir, la actual delegada en Tlalpan siempre ha dependido del dedo de AMLO en política. Así que la encuesta que ella misma ha anunciado sería el peor vehículo para sus aspiraciones de ser Jefa de Gobierno de la CDMX: en la encuesta más reciente de El Financiero tiene apenas 19 por ciento.

En esa medición, el primer lugar lo ocupa quien encabeza todas las mediciones hasta ahora, el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, con 26 por ciento, seguido por Martí Batres (21 por ciento), el senador Mario Delgado (20 por ciento) y la propia Sheinbaum (19 por ciento).

Sin embargo, todos los que son superados por Monreal en las encuestas están unidos en contra de éste para impedir que sea el candidato, junto con otros personajes incluyentes en Morena y cercanos a AMLO: Rocío Nahle, Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Julio Scherer hijo.

¿Por qué? Porque creen que si AMLO pierde en 2018, la figura natural para sucederlo es Monreal, no sólo por ser el político más experimentado en Morena después de AMLO (ex gobernador, ex diputado, ex senador, ex jede de campaña…), sino por sus cualidades como negociador con otros partidos.

AMLO también lo entiende: bajar el pulgar a Monreal no es buena idea. El zacatecano es un animal político…

A quien ni siquiera AMLO quiere de adversario.