Desempeño de selección mexicana hay que tomarlo con calma, sugiere Borgetti

Los Ángeles.- El exfutbolista Jared Borgetti consideró que “se deben tomar las cosas con calma”, ante la derrota de la selección de México frente a Jamaica en la Copa Oro, tras señalar que el futbol nacional “va creciendo y va muy bien, pero va paso a paso”.

“No se trata de seguir defendiendo al futbolista. Esta es una buena selección con jóvenes con buen futuro y muchos de ellos serán la base en años próximos, pero estamos exagerando muchísimo y más cuando se les ubicó como favoritos para ganar cuando no lo eran”, indicó.

Uno de los máximos anotadores de la selección mexicana fue entrevistado por Notimex, durante un evento de una empresa internacional de hambuguesas que organizó una convivencia de futbolistas con niños para compartirles el gusto por este deporte.

“Habría que poner las cosas en su lugar para no simplemente mal informar a la gente. El futbol mexicano tiene que ir creciendo y mejorando, pero también debemos preocuparnos en México por darle más oportunidad a jóvenes y no tanta oportunidad a extranjeros”, advirtió.

“Y no estoy en contra de los extranjeros, son bienvenidos, que vengan a sumar y que vengan, porque tambien muchos mexicanos van al extranjero, pero que vayan a marcar diferencia, no que venga a hacer lo mismo o menos que un mexicano”, enfatizó.

Las declaraciones de Borgetti se dan luego que la selección mexicana, que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, perdió el domingo 0-1 ante su similar de Jamaica en las semifinales de la Copa Oro 2017.

“El tema de las rotaciones del técnico Osorio realmente fue una tontería y se trató de magnificar, por eso considero que se deben tomar las cosas con calma porque nuestro futbol mexicano va creciendo y va muy bien, pero va paso a paso”, enfatizó.

“Tampoco hay que ir a pasos agigantados, hay selecciones con más historia que México, con más preparación, más historia, más trabajo en fuerzas básicas y en continuidad, sobre todo si que hay que ir paso a paso simplemente”, insistió el exfutbolista quien en la actualidad es comentarista deportivo.

Al ser consultado sobre si hay errores en sobredimensionar a la selección mexicana en cada torneo, sólo con fines comerciales o sólo con el propósito de llenar estadios, lamentó que así sea.

“En México es así, se proyecta eso. Mucha gente que trabaja en periódicos, radio, televisión le gusta siempre crear polémica y cuando las cosas van mal es cuando la gente exige”, comentó.

“Lo vimos con eso de las rotaciones que es una tontería, y se trató de magnificar”, indicó el exdelantero.

Borgetti fue cuestionado sobre el hecho de que la selección de México está virtualmente calificada para el Mundial de Futbol Rusia 2018 y que si la experiencia de los jugadores europeos podría ser clave para avanzar al quinto partido en justa mundialista, lo que nunca ha logrado la selección azteca.

“Para la mejor participación en historia de mundiales no sé si eso será fundamental, sólo estoy en el pensamiento de que hay que trabajar para merecer las cosas, sí hoy es una muy buena generación de jugadores que juegan en el extranjero”, indicó.

Lo más importante en el mundial es que México demuestre un buen nivel y eso será mostrar mucho más allá de avanzar por circunstancias concretas de esos partidos, apuntó.

Consultado sobre cuánto deberá pasar para que México llegue a ser campeón del mundo y lo que se necesitaría para ello, indicó: “No sé qué tanto tiempo vaya a pasar, no sé si nos vaya a tocar verlo”.

“¿Cuántos años crees que le costó a la selección de España?, muchísimos. ¿Cuántos años tiene que no es campeón del mundo Inglaterra?, y ha sido una sola vez en su casa, casi 70 años”, comentó.

“No es tan fácil, no nos equivoquemos ni vayamos a engañar a la gente. No es así de fácil, hay mucho trabajo por hacer y no sé qué tanto tiempo vaya a pasar, no sé si nos vaya a tocar verlo”, estableció Borgetti.

“Todo mundo quiere ser campeón en la competencia en la que esté, pero siempre hay que ser realista”, subrayó.