Osorio apuesta por cultura preventiva para evitar daños ante catástrofes

México.- Apostar por la cultura de la prevención es la mejor manera de evitar que las contingencias generen daños severos a una nación, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al asumir, a nombre del gobierno de la República, la copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo Global del Banco Mundial para la Reducción y la Recuperación de Desastres, destacó que la prevención permitirá contar con comunidades más fuertes, resilientes y sustentables, capaces de resistir y superar el embate de cualquier fenómeno natural.

Esto es, para evitar “solo las lamentaciones, porque en muchos países, y ya no México, solo la atención a la protección civil se pone cuando viene un desastre, cuando hay pérdida de vidas”, expresó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Indicó que si bien hay diferencias en la orografía, “lo que es cierto es que no hay un hilo negro a descubrir en el tema de la protección civil, hay que actuar oportunamente, hay que actuar con acciones de prevención que verdaderamente ayuden a lo que es lo más importante, a salvar vidas”.

Se trata, añadió, “no solo de mitigar pérdidas y evitar retrocesos, retrocesos que afectan el desarrollo social y el crecimiento económico, sino ante todo, de cuidar y salvaguardar lo más valioso que tenemos como países: la vida y la integridad de las personas”.

En este marco, resaltó que la gestión y reducción del riesgo de desastres exige trabajar en corresponsabilidad a niveles nacional e internacional e informó que ya se impulsa la instalación de un sistema de monitoreo y alerta temprana en el mar Caribe.

“Ahí hubo un compromiso directo, abierto, público del presidente Enrique Peña Nieto para apoyar”, expuso.

El responsable de la política interna del país refrendó el compromiso de México de trabajar para ser como hasta ahora, referente internacional en la reducción de riesgos y en la recuperación ante desastres.

“México asume la copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo Global para la Reducción y Recuperación de Desastres. Lo hacemos con la voluntad de sumar a la labor que realiza esta institución, para el fortalecimiento de las capacidades locales en materia de análisis, reducción y mitigación de riesgos”, anotó.

El funcionario federal agradeció a nombre del gobierno de la República a los países miembros de este grupo, así como al Banco Mundial, la confianza expresada “al conferirnos esta responsabilidad, y reitero nuestro compromiso de trabajar para que juntos sigamos sentando las bases de un desarrollo incluyente y sustentable.”

Dijo que ésta será tónica que se realizará en los próximos 12 meses, en aras de contribuir a la adecuada priorización, implementación y monitoreo de los recursos y las actividades del Fondo y fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional”.

Además, para apoyar la iniciativa estratégica del Fondo para que los planes y las inversiones en desarrollo urbano minimicen riesgos futuros.

En opinión del titular de la Segob, es fundamental que la prevención sea parte de la mentalidad, de los hábitos y las prácticas sociales, y que se arraigue en la realidad cotidiana de las personas, de las familias y en el marco de sus comunidades.

Ello, para que las acciones no se queden en políticas y programas gubernamentales, que a veces no se reacciona porque solo fue diseñado para conocerse y no para actuar en consecuencia, se tiene que hacer sentir en la vida diaria de toda nuestra sociedad.

Se trata, anotó, de involucrar a la sociedad en labores preventivas, hasta hacerlo en cada hogar, escuela, colonia, comunidad, en cualquier centro de trabajo y, por supuesto, hasta el desarrollo de capacidades de respuesta, de recuperación y de mejor reconstrucción.

Osorio Chong aseveró que en este tema solo se podrá avanzar a partir de un esfuerzo conjunto, entre gobierno, ciudadanía, organismos internacionales, iniciativa privada y la academia.

Por eso es tan importante el trabajo que se ha venido realizando para la adopción, difusión e implementación del Marco de Sendai, en concordancia con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

El titular de Gobernación enfatizó que “tal como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto, México ha sido desde el inicio un promotor decidido de esta Agenda, siendo por cierto, pioneros en incorporar las líneas de acción en nuestras políticas nacionales de protección civil”.

Además, ha asumido un papel de corresponsabilidad y liderazgo en la materia, como lo refrendó en la sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017, que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo.